Por dívida, Justiça determina penhora de taça do Mundial do Corinthians

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça de São Paulo determinou nesta quinta-feira (8) a penhora da taça da Copa do Mundo de Clubes de 2012, conquistada pelo Corinthians após vitória por 1 a 0 contra o Chelsea, no Japão.

A decisão veio após processo aberto pelo Instituto Santanense de Ensino Superior, que cobra R$ 2,5 milhões do clube. O troféu será penhorado para ter seu valor avaliado. A informação foi antecipada pelos portais UOL, do Grupo Folha, e pelo site da emissora televisiva ESPN.

Em 2008, a UniSant'Anna, de propriedade do Instituto, tinha um espaço no Parque São Jorge, sede do Corinthians no bairro da zona leste de São Paulo. O local era alugado e servia como campus para a universidade.

No entanto, a faculdade passou a alegar que o clube alvinegro impedia o acesso de alunos e funcionários, o que motivou o Instituto a buscar uma indenização na Justiça. Em 2010, o Corinthians foi condenado, e após vários recursos a instituição tenta até hoje receber os valores aos quais julga ter direito.

Não é a primeira ação do Instituto contra o Corinthians por conta do processo. Em agosto, a entidade quis bloquear o dinheiro da venda de Rodriguinho ao Pyramids FC, do Egito. Já agora em novembro acusou o clube de fraude junto com a CBF, que antecipou o valor pago ao clube por chegar à final da Copa do Brasil.

Apesar da penhora do troféu, o clube não vai se desfazer da taça por agora. Por enquanto, o Corinthians está apenas impedido de realizar atividades com a taça, que não pode ser levada para fora do Brasil ou vendida. No futuro, o objeto pode ir a leilão caso a dívida não seja quitada.

Em entrevista coletiva, o presidente Andrés Sanchez ironizou o procedimento judicial.

"Pelo menos o Corinthians tem duas taças de Mundial para penhorar, não é? Temos terreno, ônibus, carro, temos patrimônio. O Corinthians tem dois Mundiais", disse o dirigente.

"Estava bem adiantado o acordo [entre Corinthians e Instituto Santanense para quitar a dívida], mas os advogados [do Instituto] quiseram uma nota midiática e fizeram isso com a taça do Mundial. O que tiver de pagar, vamos pagar. Os advogados devem torcer para outro time e fizeram isso", disse Andrés.