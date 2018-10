Por finais da Copa do Brasil, Arrascaeta pede dispensa da seleção uruguaia

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Convocado para os amistosos do Uruguai diante da Coreia do Sul e Japão, o meia De Arrascaeta pediu liberação para não se apresentar ao grupo de Oscar Tabárez. Pensando nas finais da Copa do Brasil, o jogador revelou que fez o pedido para ajudar o Cruzeiro nas decisões contra o Corinthians.

As finais da Copa do Brasil estão marcadas para os dias 10 e 17 de outubro, a primeira no Mineirão e o jogo da volta na Arena Corinthians. Se tivesse que servir a seleção do seu país, Arrascaeta perderia os dois jogos, já que os amistosos estão marcados para os dias 12 e 16.

"Já falei com a diretoria do Cruzeiro. Minha intenção é ficar aqui para disputar essas duas finais que são importantes para o grupo e para mim também. Não depende de mim, mas já falei com o auxiliar do (Oscar) Tabárez. O clube vai fazer o possível para que eu possa jogar a final", comentou o jogador. O empresário do atleta alegou que o pedido já foi feito, mas não confirmou se a liberação já foi aceita.

Por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda, Arrascaeta perdeu os últimos dois confrontos de mata-mata pelo Cruzeiro. O camisa 10 ficou de fora das partidas contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, e diante do Boca Juniors, pela Libertadores. Recuperado, o meia está pronto e totalmente à disposição para reforçar a equipe nesta quinta-feira contra o Boca, no Mineirão. Vice-artilheiro do time na temporada, o meia é um dos pilares da equipe.