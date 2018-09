Por fisiculturismo, Kleber Bambam muda rotina e corpo, e é campeão em 3 meses

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Há três meses a vida de Kleber Bambam mudou por causa do esporte. Dieta rigorosa, treinamentos pesados e regrados fazem parte da rotina do campeão do Big Brother Brasil, que agora é campeão de fisiculturismo.

Bambam ganhou o primeiro título no novo desafio no final de agosto. Nos Estados Unidos, ele ficou em primeiro lugar na categoria Master + 35 anos e ainda terminou entre os três primeiros colocados na Sênior. Antes de levar o prêmio, no entanto, a preparação foi intensa e difícil.

Kleber Bambam tinha uma dieta regrada e rotina de treinos intensos. O que uma pessoa comum costuma fazer ao acordar? Tomar café da manhã. Isso não existiu por três meses para o fisiculturista. Comer doce também era proibido. “A pior parte era fazer o aeróbico em jejum, 45 minutos na esteira, acordar e já ir para a academia sem comer nada. Ficava pensando na hora que iria terminar para comer aveia com a proteína”, contou à reportagem.

A agenda de treinamento não parava na esteira. Além da parte aeróbica, Kleber Bambam treinava musculação no período da tarde e tinha um tempo reservado para trabalhar as famosas poses exigidas pelos jurados aos fisiculturistas. As presenças VIPs em eventos continuaram durante os trabalhos para o campeonato.

O atleta tirou de letra as posições mostradas no torneio. “Pelas poses não foi tão difícil, pois fui dançarino. Eu gostei muito, me senti bem e ficaram bem encaixadas. A maior preocupação era acertar as poses, quando os juízes falavam em inglês”, explicou.

O campeão do BBB e agora de fisiculturismo ressaltou as mudanças em seu corpo. No início dos trabalhos para o grande dia Bambam pesava 102 kg, mas chegou ao torneio com 93 kg. “A parte mais marcante foi o resultado do corpo, que mudou bastante: o volume das minhas pernas e a definição muscular”.

Em seu Instagram, Bambam também falou de outras dificuldades. “Nem pensei que um dia seria capaz de competir, lutei muito contra as minhas deficiências, uma hérnia discal que me impediu por anos de treinar pernas, uma lesão nos dorsais que sempre me incomodou”.

Bambam seguirá carreira no esporte. “A repercussão foi muito boa, o pessoal do Brasil comentando bastante, no meu canal no Youtube. Eu não pensei que poderia ganhar, pensava em um top 3 ou 4. Tem outras competições e irei competir novamente, gostei muito da experiência. O próximo desafio já começou, entrei no chamado ‘off season’, para competir novamente ano que vem”.