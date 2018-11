Por G-4, São Paulo tenta embalar vitórias seguidas pela 1ª vez no returno

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a vitória por 1 a 0 contra o Cruzeiro no último domingo (18), o discurso no São Paulo foi unânime: após assegurar a vaga na Libertadores, o objetivo agora é terminar no G-4 e, consequentemente, obter a classificação direta para a fase de grupos da competição continental em 2019. Para alcançar a meta, o time do Morumbi precisará quebrar a incômoda escrita de não embalar vitórias consecutivas no returno do Campeonato Brasileiro.

Antes de vencer o Cruzeiro no Morumbi, o São Paulo só obteve outras três vitórias depois da primeira metade do Brasileiro. Em nenhuma dessas ocasiões, conseguiu uma sequência positiva de resultados. Pelo contrário. Depois de cada triunfo, o time do Morumbi passou respectivamente dois, seis e três jogos sem vencer.

A última vez que o São Paulo conseguiu ao menos dois triunfos consecutivos na competição foi no fim do primeiro turno. Curiosamente, a sequência começou com uma vitória diante do Cruzeiro e se estendeu nos jogos contra Vasco, Sport e Chapecoense, os próximos três adversários do Tricolor.

Para repetir o feito e voltar a embalar triunfos em sequência, o time comandado por André Jardine vai enfrentar times que estão pressionados pela ameaça do rebaixamento para a Série B do Brasileiro. A situação delicada dos rivais, no entanto, não serve como facilitador na opinião do interino.

"Vamos respeitar todos os jogos. Comparando a nossa tabela e a do Grêmio, é difícil saber quem tem a pior, porque praticamente todos os adversários brigam por algo. O Cruzeiro talvez fosse a exceção, mas é um grande time, naturalmente se impõe. A partir de agora todos os jogos vão valer muito para as duas equipes", avaliou Jardine.

Uma possível vaga do G-4 passa quase que obrigatoriamente por novos triunfos na reta final do Brasileiro. O São Paulo é atualmente o quinto colocado, com 62 pontos. A pontuação é a mesma do Grêmio, quarto colocado, mas o time paulista leva desvantagem no número de vitórias (17 a 16).

Assegurar um lugar entre os quatro primeiros, no entanto, é a principal meta do São Paulo após a frustração na disputa pelo título nacional. A equipe encerrou a primeira metade da competição na liderança, mas perdeu fôlego na sequência da disputa e foi ultrapassado pelos rivais.

"Entramos com o objetivo de ser campeão, assim como todo time entra. (Somos) Time grande, que há muito tempo não conquista um título. Agora é trabalhar para chegar no G-4", avaliou Jucilei após a partida do último domingo.

Principal concorrente na disputa pelo quarto lugar, o Grêmio terá pela frente compromissos diante de Flamengo, Vitória e Corinthians. No primeiro turno, o time gaúcho venceu os três duelos.

O São Paulo volta a campo na quinta-feira (22), contra o Vasco, em São Januário.