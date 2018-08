Por palanque para Ciro, PDT se alia a MDB no Paraná

Embora tenha o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles como candidato próprio à Presidência da República, os caciques do MDB do Paraná, com a confirmação da inclusão do PDT na coligação estadual, garantiram que os integrantes da legenda trabalharão para dar espaço ao presidenciável do PDT Ciro Gomes em seu palanque no Estado. Com a desistência do ex-senador Osmar Dias de disputar a eleição neste ano, o PDT cogitou lançar o ex-deputado federal Nelton Friedrich ao governo, o que não se consolidou. Nelton será candidato ao Senado, junto com o senador Roberto Requião, presidente do MDB do Paraná, na chapa do deputado federal João Arruda (PDT) que concorre ao governo.

Nelton deve dedicar parte de seu tempo no programa eleitoral, em torno de 1 minuto, para dar destaque a Ciro Gomes, já que a estratégia do presidente nacional do PDT, ex-ministro Carlos Lupi, de lançar Friedrich ao governo não avançou. A intenção era garantir que o partido tivesse espaço para Ciro, que nacionalmente ficou isolado e disputará a eleição presidencial com chapa pura, tendo a ex-ministra Katia Abreu (PDT) como vice.

Friedrich disse nesta segunda-feira (6) que o projeto do partido é maior que Osmar Dias. “Mas o PDT é maior do que essa ou aquela pessoa. A história é muito mais significativa do que posições que sejam fragilizadas em um dia ou outro e ao mesmo temos uma eleição das mais importantes e que tem um candidato (Ciro) que teve a coragem como poucos de falar em um projeto de nação. Este Brasil tem projeto de banqueiros, das multinacionais e grandes interesses, tem projeto de crime organizado e não tem projeto de povo (...). É um projeto de nação que está em jogo, projeto do Brasil e do Paraná. O projeto do Nelton tem que estar em segundo plano. Mas o Nelton pode ser instrumento desta causa”, justificou.

João Arruda confirmou que o MDB dará palanque a Ciro no Paraná. “Um palanque forte para o candidato Ciro Gomes à presidência da República”, disse antes de ser aplaudido por correligionários em coletiva de imprensa no Hotel Burboun em Curitiba.

Esquerda - Ao mencionar os outros integrantes da chapa no Estado, incluindo o PCdoB, Requião também disse que o partido apoiará o projeto da esquerda. “O PCdoB também está apoiando uma coligação com a Manu (Manuela D'ávila) e o PT. Irão também ter a oportunidade de se dirigir ao povo do Paraná através dos nossos palanques. O que interessa é o resgate do processo civilizatório brasileiro, a soberania e o desenvolvimento, mas fundamentalmente o resgate da fraternidade”, disse em discurso.

Impedimento - O advogado eleitoral Guilherme Gonçalves, que atuará na campanha do MDB, afirma que a legislação não impede que partidos integrantes da chapa estadual atuem para seus candidatos à presidência em coligação diversa. “Em tese, como aquela regra da verticalização, que prevaleceu até 2002, não existe mais, todos os partidos que integram a coligação podem trazer seus presidenciáveis para o palanque e para o horário eleitoral gratuito. Temos PDT e MDB nessa aliança do João Arruda, ou, por exemplo, temos na coligação do Ratinho Junior (candidato ao governo) o PSD que apoia Geraldo Alckmin e PSC que apoia Alvaro Dias (à presidência da República), então é possível que aqueles que integram a coligação majoritária façam as campanhas presidenciais para aqueles que integram aquelas coligações”, explica.