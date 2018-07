Por reabilitação, Vitória e Sport se enfrentam em Salvador

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vitória e Sport se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h30, com o mesmo objetivo. A reabilitação no Campeonato Brasileiro está em jogo na partida que acontece no estádio Barradão, em Salvador (BA).

Depois de alcançar uma boa colocação até a pausa da competição para a Copa do Mundo, o Sport caiu de produção. As derrotas para Ceará e Fluminense derrubaram o time pernambucano na tabela de classificação, estacionando nos 19 pontos.

Do outro lado, o Vitória teve um bom recomeço ao derrotar o Paraná em casa e se manter fora da zona de rebaixamento. Mas, em seguida, uma goleada para o arquirrival Bahia voltou a deixar o time rubro-negro em risco.

A goleada piorou ainda mais a condição do Vitória de pior defesa do Brasileiro. São 27 gols sofridos em 14 partidas.

Para encarar o Sport, o técnico Vagner Mancini não poderá contar com o lateral-esquerdo Bryan, expulso diante do Bahia. Jefferson deve atuar em seu lugar. A novidade é a volta do centroavante André Lima em lugar de Walter Bou.

O Sport não tem problemas de suspensão. Por isso, o técnico Claudinei Oliveira deve manter a equipe que perdeu para o Fluminense na Ilha do Retiro.

Um dos trunfos do time pernambucano é o meio-campista Gabriel, que foi revelado pelo Bahia e já atuou em muitos clássicos estaduais. “Jogar lá é sempre muito difícil. Mas a torcida tem uma certa impaciência quando as coisas não saem do jeito que eles querem”, explica.

VITÓRIA

Elias; Lucas, Kanu, Aderllan, Jefferson; Arouca, Fillipe Souto, Neílton; Erick, André Lima, Luan. T.: Vagner Mancini

SPORT

Magrão; Raul Prata, Ronaldo Alves, Léo Ortiz, Sander; Deivid, Fellipe Bastos, Gabriel, Michel Bastos; Rafael Marques, Rogério. T.: Claudinei Oliveira

Estádio: Barradão, em Salvador

Horário: 19h30 desta quinta

Juiz: Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP)