Por respeito ao Vasco, Diego Souza diz que não vai comemorar eventual gol

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Diego Souza afirmou que não pretende comemorar um eventual gol do São Paulo contra o Vasco, caso balance as redes no jogo desta quinta-feira (22), em São Januário, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador construiu parte de sua carreira no time cruz-maltino. Por isso, tem o respeito da torcida carioca. Nesta temporada, ele chegou até a ser procurado pelo clube do Rio de Janeiro, que ficou perto de acertar um empréstimo.

"Como é na casa do Vasco, com o torcedor que sempre me apoiou e me deu bastante força, por respeito, eu acabo não comemorando. Mas isso não tira minha vontade de ganhar, de fazer gol, de vencer, de buscar com todas as minhas forças os objetivos que a gente tem dentro do São Paulo", disse Diego Souza, à Rede Globo.

Diego Souza vive um bom momento no São Paulo. No último domingo (18), contra o Cruzeiro, ele marcou o gol da vitória e chegou aos cem tentos no Brasileirão.

"Se você perguntar quantos gols eu tenho na minha carreira, eu não sei. Quando chegou perto dessa marca, eu fiquei sabendo por matérias que foram saindo. Mas não me apego muito não", completou Diego Souza.