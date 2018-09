Por shows no Allianz, Palmeiras transfere mais dois jogos para o Pacaembu

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A pedido do Palmeiras, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mudou o local de dois jogos do clube no Campeonato Brasileiro para o Pacaembu. As partidas contra Grêmio, em 14 de outubro, e Ceará, em 21 de outubro, não vão mais acontecer no Allianz Parque.

O motivo da mudança é que o estádio, administrado pela construtora WTorre, vai receber espetáculos musicais que vão impossibilitar a realização de jogos nessas datas: o evento Z Festival e um show da cantora colombiana Shakira.

O Palmeiras já havia transferido o jogo deste domingo (30), contra o Cruzeiro, para o Pacaembu pelo mesmo motivo. O Allianz Parque vai receber no mesmo dia o show do tenor italiano Andrea Bocelli.

Com isso, o time alviverde só deve voltar a jogar no Allianz pelo Brasileirão em 4 de novembro, contra o Santos. Na próxima quarta-feira (3), pela Libertadores, a equipe recebe no estádio o Colo-Colo pelo jogo de volta das quartas de final. Na ida, em Santiago, o Palmeiras venceu por 2 a 0.