Por superstição, Marina Ruy Barbosa pode não estar em especial de Roberto Carlos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Roberto Carlos mudou de ideia sobre o convite que fez a Marina Ruy Barbosa. O "Rei" a havia convidado para interpretar "Na paz do seu sorriso" em um dueto para seu especial de fim de ano.

Segundo a coluna da jornalista Patrícia Kogut, o cantor analisou a personagem da atriz em "O Sétimo Guardião" e a achou "meio bruxa". Por acreditar em superstições, ele ficou em dúvida sobre o convite.

Marina Ruy Barbosa interpreta a personagem Luz em "O Sétimo Guardião", a nova novela da faixa das 21h da Globo. Recém-formada professora, Luz foi criada pelo avô, Sóstenes (Marcos Caruso), como uma menina comum.

Ela sabe, no entanto, que esse adjetivo não se aplica a ela. Desde pequena, Luz tem sonhos enigmáticos, sendo que alguns deles se tornam realidade. Além disso, Luz se entende com o gato León através do olhar. Na trama, ela vai se apaixonar por Gabriel (Bruno Gagliasso).