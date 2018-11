Por vaga na Libertadores, Atlético-MG recebe o Botafogo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Atlético-MG enfrenta o Botafogo neste sábado (1º), às 19h, no estádio Independência, em seu jogo mais importante deste segundo semestre. Uma vitória manterá a equipe na sexta colocação do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, lhe dará uma vaga na fase preliminar da Taça Libertadores da América de 2019.

O Atlético chega à rodada derradeira dependendo apenas de seus esforços graças a uma arrancada na reta final. Após uma fase de instabilidade, em que foi pressionado por Santos e Atlético-PR, o time de Levir Culpi emendou dez pontos conquistados em 12 possíveis. Mesmo com a derrota para o Santos na rodada passada, a equipe não caiu do sexto lugar.

Com 56 pontos, o time mineiro tem como único adversário o Atlético-PR. Caso os mineiros não vençam o Botafogo, terão de torcer para os paranaenses não vencerem o Flamengo, no Maracanã, em duelo que acontece no mesmo horário.

Para essa partida, o volante Adilson, recuperado de contusão, será a grande novidade do Atlético-MG. Diante de um Independência, que provavelmente estará lotado, o time alvinegro terá todos os titulares à disposição.

O Botafogo, por sua vez, não tem mais nenhum grande objetivo em jogo. O time carioca chegou a flertar com a zona da Libertadores, mas, na reta final, esteve mais preocupado em fugir do rebaixamento. A equipe ocupa a nona colocação, com 51 pontos.

Para essa partida, o Botafogo não poderá contar com o volante Rodrigo Lindoso, contundido, e com o armador Leo Valencia, suspenso. Com isso, o técnico Zé Ricardo vai aproveitar para mandar a campo uma equipe bem diferente da que vinha atuando no Brasileiro.

ATLÉTICO-MG

Victor; Emerson, Léo Silva, Maidana, Fábio Santos; Adilson, Elias, Luan, Cazares, Chará; Ricardo Oliveira. T.: Levir Culpi

BOTAFOGO

Gatito Fernández; Marcinho, Marcelo Benevenuto, Igor Rabello, Moisés; Matheus Fernandes, Bochecha, Marcos Vinícius; Ezequiel, Kieza, Rodrigo Pimpão. T.: Zé Ricardo

Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 19h deste sábado

Juiz: Braulio da Silva Machado (SC)