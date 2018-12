Por votação, avenida Paulista terá trânsito liberado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo terá esquema especial no trânsito no domingo (7) por causa das eleições.

Entre as principais alterações está a liberação do elevado Presidente João Goulart, o Minhocão, que ficará aberto para o trânsito das 7h às 18h.

A avenida Paulista não será aberta aos pedestres, como costuma acontecer aos domingos, assim como outras vias que integram o programa Ruas Abertas. A medida atende a pedido do Tribunal Regional Eleitoral para facilitar o acesso aos locais de votação.

Haverá reforço de 50% na frota de ônibus em comparação com os outros domingos.

Além disso, o estacionamento estará liberado no domingo em vagas com placa de proibido estacionar, com exceção de corredores e faixas exclusivas de ônibus e das vias de trânsito rápido.

A Zona Azul funcionará normalmente no Mercado da Cantareira, parque da Aclimação, praça Charles Miller e parque do Ibirapuera.

A CPTM afirmou que as obras de modernização nas linhas 8-diamante e 9-esmeralda, que acontecem aos domingos, foram antecipadas e vão ocorrer no sábado (6).

No Metrô, a linha 4-amarela, que costuma ficar fechada para obras aos domingos, funcionará normalmente. A linha 5-lilás também estará com a operação normal, com exceção das estações Hospital São Paulo, Santa Cruz e Chácara Klabin, que seguem com funcionamento das 10h às 15h.