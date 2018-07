Porto de Paranaguá recebe 100º navio da Klabin

O Porto de Paranaguá recebeu nesta semana o centésimo navio em operação pela Klabin. A empresa, maior produtora e exportadora de papéis do Brasil, escolheu o porto paranaense para realizar a movimentação de celulose e derivados. Desde 2016, quando começou a operar no Estado, foram 1.779.796 toneladas transportadas. Com isso, Paranaguá se tornou o quinto porto do País em movimentação desses produtos. “O Paraná têm estrutura capaz atender a empresa, com qualidade e eficiência. Os investimentos feitos na em manutenção do calado e melhorias no cais foram essenciais para garantir o escoamento da produção”, explica o diretor-presidente da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, Lourenço Fregonese. A Klabin opera um terminal logístico a 5 quilômetros do cais do porto, o que facilita a movimentação das cargas.

"Uber do ônibus" chega a Curitiba oferecendo economia de até 60% em viagens intermunicipais

A partir desta semana, os moradores de Curitiba passam a contar com o serviço oferecido pelo aplicativo Buser, conhecido como 'Uber do Ônibus'. A plataforma, criada em 2017, conecta passageiros com destinos em comum para fretar um ônibus e, com isso, economizar até 60% no valor do transporte. Quem viajar entre a capital paranaense e São Paulo em ônibus leito, por exemplo, vai gastar em média R$79,90, valor 47% mais baixo se comparado às passagens rodoviárias com as mesmas acomodações. A ideia, segundo o cofundador Marcelo Abritta, é fomentar o uso da tecnologia para o transporte compartilhado. "Queremos implantar no transporte rodoviário intermunicipal e interestadual a mesma liberdade de escolha que os aplicativos como o Uber trouxeram para a mobilidade urbana", afirma Abritta. Para viajar, basta se cadastrar pelo site ou aplicativo da Buser, juntar-se a um grupo de viagem já formado, ou criar o próprio grupo com o destino desejado. O frete é contratado totalmente online e o passageiro ainda pode escolher as opções de viagem em ônibus leito ou executivo.Curitiba é a primeira cidade da região sul a receber o serviço.

Balanço

- Geraldo e Dayane Castilho, diretores da Vimme Móveis, apresentam a nova linha de produtos elaborados pela conceituada designer Mirian Perdigão, chamada Puentes. A coleção de móveis estará disponível na loja física da marca, em Santa Felicidade, e pelo site www.vimme.com.br

- O empresário da área da gastronomia e do entretenimento, José Araújo Netto, inaugurou a quarta unidade de uma de suas redes, o Porks - Porco & chope, na Av. Viocente Machado, em Curitiba.