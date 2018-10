Porto de Paranaguá recebe 96 blindados vindos dos EUA para o Exército Brasileiro. Veja o vídeo

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Chegaram ao Brasil, na quarta-feira (3/10), pelo Porto de Paranaguá, 96 blindados vindos dos Estados Unidos. O navio Ocean Giant, de bandeira norte-americana, chegou com os 96 blindados que vão equipar o Exército Brasileiro. O lote foi doado pelo Exército Americano e será modernizado e adaptado para os padrões das Forças Armadas Brasileiras no Parque Regional de Manutenção da 5ª Região Militar (Pq R Mnt/5). Foram 16 dias de navegação, da Flórida até o litoral paranaense, onde uma equipe da Base de Apoio Logístico do Exército Brasileiro já aguardava para realizar o desembaraço aduaneiro.

“A Divisão de Importação e Exportação está acostumada a fazer esse tipo de trabalho, operando em todos os portos do Brasil. Estamos aqui para facilitar a chegada desses 96 blindados, como sempre fazemos com o material importado ou exportado pelo Exército Brasileiro”, afirmou o comandante da Base de Apoio Logístico do Exército, General Moacir Rangel Junior.

O desembarque foi acompanhado por uma equipe técnica da 5ª RM, que planejou o traslado até Curitiba, de forma a agilizar e minimizar impactos no trânsito entre o litoral do estado e a capital. Ao todo, 130 militares estão envolvidos na operação, além do emprego 2 guinchos de 70 toneladas e de 20 pranchas para transporte das viaturas.

Veja o vídeo do Exército da chegada de parte dos blindados a Curitiba:



Blindados de ponta

São 56 obuseiros auto-propoulsados M109 A5, uma das versões mais atuais do mundo, e 40 viaturas remuniciadoras M992. Cada uma pesa em torno de 30 toneladas.

Os blindados serão distribuídos em Quartéis de Artilharia de Campanha, em todo o território nacional. “Há previsão de chegada de um novo lote, no início do ano que vem: 32 viaturas M109 A5 Plus, que já estão em manutenção nos EUA”, ressaltou o Major Fernando de Souza e Silva, da Seção de Transporte Internacional da Comissão do Exército Brasileiro em Washington.

O M109 A5 tem maior alcance e reduz, em mais de 80%, o tempo entre o recebimento da missão tiro e o disparo, em relação aos modelos anteriores. Além de maior precisão no tiro e de melhorias no sistema de posicionamento e navegação, a viatura ainda será equipada com medidor de velocidade inicial, travamento automático do tubo, GPS, navegação inercial, sistema eletrônico de pontaria e computador de tiro.