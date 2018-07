Português de 19 anos é chamado de novo Cristiano Ronaldo no país

Folhapress

LISBOA, PORTUGAL (FOLHAPRESS) - Um dos destaques do time que garantiu a vitória de Portugal na Eurocopa sub-19 –conquistada neste fim de semana na Finlândia– o atacante João Filipe, mais conhecido simplesmente como Jota, tem sido apontado em seu país como “o novo Cristiano Ronaldo” em diversas reportagens.

O jovem de 19 anos, que assim como Ronaldo também ostenta o número sete no uniforme, foi decisivo na recente conquista portuguesa.

Dividindo a artilharia da competição com seu companheiro de seleção Francisco Trincão, ambos com cinco gols, Jota teve uma atuação consistente ao longo do europeu.

O destaque certamente foi na semifinal, quando marcou dois gols em dois minutos, deixando registrado seu nome na goleada de 5 a 0 sobre a Ucrânia.

Apesar de não esconder a admiração por Cristiano Ronaldo, em entrevista na chegada ao aeroporto de Lisboa após a conquista da Eurocopa, onde o time foi recebido com festa por dezenas de torcedores, Jota tentou se distanciar das comparações:

“Quero atingir o meu patamar. Os meus ídolos são Ronaldo, Messi e Neymar, mas eu sou o Jota, não sou outro”, disse.

Após curtir alguns dias de folga, o craque deve se reapresentar na próxima semana ao Benfica, clube de Lisboa onde ainda defende a divisão de base. Nas redes sociais, já há muitos torcedores pedindo uma “promoção” de Jota ao time principal.