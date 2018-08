Positivo traz música erudita

Da redação

Para marcar os 10 anos do Teatro Positivo, o Grupo Positivo reforça o seu posicionamento enquanto incentivador da cultura e da arte no Paraná e estabelece como principal viés da sua área cultural o incentivo à música Erudita. A partir deste segundo semestre, o Teatro Positivo apresenta um calendário anual de atrações voltadas à música clássica e erudita, integralmente patrocinado pelo Grupo Positivo. Em 2018, já estão confirmados três espetáculos: Luzes da Cidade, de Charlie Chaplin, com a Orquestra Sinfônica do Paraná (25 e 26 de setembro); Concerto de piano com Yuja Wang (6 de outubro); e Orquestra de Câmara de Viena, com Stefan Vladar na regência e piano (5 de novembro).

O Teatro Positivo foi inaugurado em 29 de março de 2008, dia da comemoração do aniversário de 315 anos da capital paranaense, com um espetáculo especial do tenor espanhol Josep Carreras. De acordo com o vice-presidente do Grupo Positivo, Lucas Guimarães, o espaço foi construído como um legado cultural para Curitiba. " O teatro foi fruto de um investimento de R$ 41,200 milhões, pois queríamos fomentar a cultura na cidade.