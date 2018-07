Postagens são usadas por empresas na hora da seleção

Da redação

As redes sociais são ferramentas cada vez mais importantes no dia a dia das pessoas. Não à toa, as empresas veem no perfil das pessoas uma oportunidade de avaliar, conhecer e recrutar de acordo com seus princípios e valores.

Algumas postagens, que parecem simples, interferem cada vez mais na hora da contratação de novos profissionais, por isso, estar atento ao comportamento na internet é uma das coisas mais importantes para alcançar determinado cargo. “Hoje, as redes possuem um poder muito grande. É importante que os profissionais estejam lá, com seu perfil atualizado. Interagir com elas é essencial”, define Raphael Falcão, diretor da HAYS Response, empresa com mais de 50 anos de experiência em seleção de candidatos e líder mundial em recrutamento.

A dinâmica do mercado de trabalho mudou, inclusive nas profissões mais tradicionais, como as indústrias. “Estar presente em perfis virtuais não é mais um ponto importante só para o Gerente de Marketing, mas também para o Gerente Industrial”, exemplifica. “Se ambos se posicionarem de determinada forma, eles podem ser prejudicados, ou ajudados, por suas redes sociais”, completa Falcão.

Atenção nas redes sociais

Tipos de postagem

O ideal é evitar ter posicionamentos extremistas nas redes. Podem existir as posições contra determinado ato ou atitude, mas se colocar a favor ou contra determinada instituição não é o melhor caminho. O ideal, em todas as situações, é estar aberto ao diálogo e a posições contrárias a sua. Embora haja pressão para que se emita opiniões, o melhor é manter distanciamento de temas polêmicos.

Redes sociais no currículo

Por mais que o candidato tenha diversas redes sociais, profissionalmente, o foco é manter o link do LinkedIn, que é uma rede profissional, 100% voltada para isso. Em casos específicos, como os cargos que envolvem Comunicação, podem haver links alternativos para o portfólio ou outros trabalhos já realizados que servem de experiência.

Participação em grupos e fóruns de discussões

Participar nestes espaços, com discussões sobre o mercado de trabalho, pode ajudar, isso porque gera um networking. É importante optar por um grupo específico, é ele que pode te ajudar e credenciar para as oportunidades no mercado de trabalho.

Conexões fora da tela

Por mais que a ‘vida virtual’ influencie cada vez mais no desempenho profissional, estar presente em discussões e debates presenciais, além de promover encontros pessoais com outros profissionais é uma tática eficiente para reforçar o desempenho e mostrar interesse nos temas.

Privacidade das informações

Apesar do LinkedIn ser uma ferramenta mais profissional, comparada a outras mais pessoais, é bom restringir aqueles conteúdos que podem te rotular de alguma forma negativa. É muito difícil um candidato ter participado de um processo seletivo sem ter passado por uma pesquisa em suas redes sociais antes.