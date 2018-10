Pottker tem lesão muscular e desfalca o Inter por 15 dias

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante William Pottker deixou o jogo do Inter contra o São Paulo, domingo, ainda no primeiro tempo. E nesta terça-feira (16), após a realização de exames, foi diagnosticada lesão muscular na coxa direita que o fará ficar fora de atividades por aproximadamente 15 dias.

Pottker preocupou o técnico Odair Hellmann. Depois de sair, tentar voltar e não conseguir, nem mesmo ele soube explicara exatamente o que sentia. Depois da vitória por 3 a 1, o treinador admitiu que a situação deveria ser mais grave.

No prazo de duas semanas de inatividade, Pottker perderá as partidas contra Santos e Vasco. Além disso tem ameaçada presença diante do Atlético-PR.

Por outro lado, o zagueiro Rodrigo Moledo e o atacante Rossi foram liberados pelo departamento médico e estão novamente aptos a treinamentos normais e jogos. O primeiro deve reassumir posto no centro defensivo, enquanto o segundo é naturalmente suplente das funções de ataque pelos lados.

O Internacional volta a campo na segunda-feira para encarar o Santos no Beira-Rio.