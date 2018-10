Pouco mais de 1.500 municipios já têm sinal digital. Restam ainda cerca de 3.500

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

A Seja Digital, empresa criada entre outros fins para distribuir os kits gratuitos do sinal digital, vai encerrar o atual exercício com o caixa no azul, cerca de um bilhão de reais. Este valor é uma parte importante do leilão da faixa de 700 MHz, banda larga, que totalizou algo próximo de R$ 3,7 bi. Cerca de R$ 400 mi serão destinados para possíveis correções do processo nos cerca de 1.500 municípios aptos para recepção do sinal digital. Restam ainda 3.500. Ainda não há uma definição sobre a destinação dos R$ 600 mi restantes. O que existe é uma proposta da Associação das Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) e Associação Brasileira de Rádio e Televisão (ABRATEL) para que este dinheiro continue sendo utilizado na distribuição dos kits e na digitalização em centenas de municípios em 2019/2020, se possível através de um sistema de compartilhamento com a participação de prefeituras. São muitos os casos das próprias cidades administrarem o uso das torres de transmissão. Caberá ao Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV, o GIRED, uma definição sobre o assunto. Todo processo será concluído até 2023.

Novos tempos

Hoje, acompanhando os vários bordões em cartaz nas transmissões esportivas da Globo, é impossível não lembrar os tantos comunicados do Boni, enquadrando no rigor da bronca todos os que saiam da linha. Eram páginas e páginas determinando uma melhor linha de conduta.

Exemplo

Entre alguns casos num determinado dia, o narrador Luís Alfredo cometeu o atrevimento de usar uma gíria da ocasião, “dois palitos”, para informar que o intervalo seria muito rápido. Por pouco, mas por muito pouco mesmo, ele não voltou para o segundo tempo. O falecido Marquinhos Mora, na coordenação, quase teve um filho.

Só uma observação

É indiscutível a qualidade do GloboNews. Informação o dia inteiro, com a melhor análise de tudo que está acontecendo. Um time de primeira. O problema é que alguns dos seus comentaristas, repetidos com insistência em programas seguidos, têm extrapolado nas mesmas e demoradas análises que já fizeram. Ainda que se considere o público rotativo, está havendo um certo exagero.

E outra

Dia desses, no ‘Em Pauta’, o bom Gerson Camarotti analisou por mais de 12 minutos os resultados de uma pesquisa presidencial. E a tela ali, dividida em três, com a correspondente de Nova York, por exemplo, só olhando. Levanta a mão quem aguenta alguém falando direto, por mais de 10 minutos.

Arquivado - 1

A TV Gazeta-SP fez as pazes com o SBT, depois do mal-estar provocado pela saída de Mamma Bruschetta e Leão Lobo para a ‘Fofocalizando’. Ronnie Von, inclusive, já tem autorização para participar do ‘Teleton’.

Arquivado - 2

A Band e o SBT também estão num outro momento. Toda a bronca que existia, ainda por causa da saída do Danilo Gentili, já foi devidamente arquivada. A presença do Milton Neves para o ‘Teleton’ já foi autorizada. Neste 2018, parece, todas as TVs abertas estarão representadas.

No páreo

A Record está para definir o novo chefe de redação do ‘Jornal da Record’, aquele que irá substituir Luciana Barcellos, que deixou o cargo na semana passada. Os nomes cotados são André Ramos, do Rio; Virgílio Abranches, do ‘Domingo Show’; João Beltrão, de Brasília, e André Basbaum.

Papel da Nany

A participação de Nany People, em ‘O Sétimo Guardião’, na Globo, vai começar no capítulo 30. Entra como alguém que, no passado e ainda como homem, trabalhou com Valentina Marsalla (Lília Cabral). Mas que ao chegar em Serro Azul, e já como uma transexual, toda produzida, exige ser chamada de Marcos Paulo.

Roni Sanches

Bem na fita – Lucilene Caetano está vivendo um bom momento na Band. À frente de dois telejornais do BandSports e participações nos programas ‘Baita Amigos’ e ‘KO Arena’, ela também está de stand by no ‘Jornal da Band’. Teve um desempenho bem elogiado nos pilotos gravados.

Bate – Rebate

A ‘Malhação’ de Emanuel Jacobina, ‘Toda Maneira de Amar’, já está com sua escalação de elenco bem encaminhada. Faltam alguns poucos e pequenos papéis.

A TV Aparecida estreia dia 31, às 21h45, o ‘Aparecida Debate’ com apresentação de Marcelo Zanini. O programa vem com a proposta de discutir assuntos ligados à vida da sociedade. Cada temporada será dividida em 12 programas, cujo formato terá sempre a participação de dois especialistas para temas sobre política, economia, educação, questões sociais e comportamento.

Carol Duarte, sucesso em ‘A Força do Querer’, estará em ‘O Sétimo Guardião’ - uma prostituta gaga que se envolve com Paulo Vilhena. Mas Stefânia, personagem da atriz, não ficará só nisso. Ela ainda terá todo um lado misterioso que só será revelado no decorrer da novela.

A nova temporada da série ‘Detetives do Prédio Azul’ no Gloob, estreia no dia 5 de novembro. O ‘D.P.A.’ é considerado um dos maiores sucessos da programação infantil na TV paga.

C´est fini

Ainda não está batido o martelo, mas é muito grande o desejo de Marcelo de Carvalho apresentar um terceiro programa na Rede TV!. Que poderá vir a ser o seu terceiro game show, em linhas parecidas aos já existentes, ‘Mega Senha’ e ‘O Céu é o Limite’, com plateia e distribuição de prêmios. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!