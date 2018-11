PP anuncia neutralidade na corrida presidencial

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESs) - O PP anuncia nesta terça-feira (9) posição de neutralidade no segundo turno da disputa presidencial.

A sigla, uma das mais importantes do centrão, elaborou nota na qual afirma que está disposta a colaborar com o próximo governo nas pautas que forem do interesse do país, mas sem escolher um lado neste momento entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PP).

Na nota, assinada pelo presidente do partido, Ciro Nogueira, o PP exalta compromisso com a manutenção da democracia e da liberdade de pensamento e de expressão.

Num outro trecho, o documento diz que a segurança pública precisa ser elevada ao topo das prioridades do país.

O PP foi um dos partidos que deu sustentação à candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB) no primeiro turno. A sigla elegeu 37 deputados e cinco senadores neste ano.