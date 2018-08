Paraná é o quinto em emissão de carteiras de trabalho 

Da Redação Bem Paraná

No primeiro semestre de 2018, mais de 2,7 milhões de carteiras de trabalho foram emitidas em todo o País. deste total, 147.207 foram feitas no Paraná, que aparece como o quinto estado em emissões., atrás apenas de São Paulo (673.347), Minas Gerais (277.599), Rio de Janeiro (211.712) e Bahia (163.842).

Mas, diferente da média nacional, que teve aumento de mais de 74 mil documento confeccionados quando comparado ao mesmo período de 2017, no Paraná houve queda. Em 2017 foram 154.734 carteiras emitidas.

Em 2018 também houve um aumento na emissão de carteiras para estrangeiros no País. Enquanto o total de emissões até maio de 2017 foi de 22.938, o mesmo período, em 2018, totalizou 34.727 carteiras. Esse aumento foi impulsionado principalmente pelo estado de Roraima, em virtude da grande quantidade de imigrantes venezuelanos. No Paraná foram 3.136 carteiras em 2017 e 2.966 neste ano.