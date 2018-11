PR libera filiados para apoiarem Haddad ou Bolsonaro

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O líder do PR na Câmara, José Rocha (BA), oficializou a liberação dos filiados e parlamentares para assumirem apoio a Jair Bolsonaro (PSL) ou Fernando Haddad (PT) no segundo turno da eleição presidencial.

"Os deputados estão liberados para seguir com Bolsonaro ou com Haddad e aí fica a cargo de cada estado e cada parlamentar tomar sua decisão", afirmou nesta quarta-feira (10).

Rocha disse fazer parte do grupo da bancada que apoia o candidato do PT.

Assim, o PR segue a tendência de partidos do centrão como PP e DEM, que não declararam apoio formal a nenhuma das candidaturas.

No primeiro turno o partido, que tem hoje tem 40 deputados e elegeu 33 no domingo (7), flertou com Bolsonaro, mas terminou fechando aliança em bloco com Geraldo Alckmin (PSDB).

Os aliados de Bolsonaro têm mostrado pouca surpresa com a decisão dos partidos de apoiarem formalmente sua candidatura. Segundo eles, o apoio deve vir "no varejo" —ou seja, de parlamentares individualmente.

O coordenador político do candidato, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), estima que hoje haja 350 deputados apoiando o capitão reformado, que já angariou apoio das bancadas da bala, evangélica e ruralista.