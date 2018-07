PR se une a centrão e quer definir apoio nesta quinta

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Após desistência de aliança com Jair Bolsonaro, o PR de Valdemar Costa Neto decidiu fechar acordo com o centrão para que o grupo apoie candidato único à Presidência.

Dividido entre Ciro Gomes (PDT) e Geraldo Alckmin (PSDB), o bloco quer afunilar para uma decisão final já nesta quinta-feira (19), em café da manhã com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Na noite desta quarta-feira (18), caciques dos partidos do centrão participaram de um jantar na casa do senador Ciro Nogueira, presidente do PP. Estiveram no encontro Valdemar da Costa Neto (PR), Paulinho da Força (SD), ACM Neto (DEM) e Marcos Pereira (PRB).

Ao fim do encontro, apesar da indefinição sobre o nome a ser apoiado, havia uma unanimidade: o grupo vai caminhar junto. Costa Neto disse que vai acompanhar o grupo. Os colegas confirmaram.

"É impossível haver divisão. Eu me comprometi que se eu for vencido, vou acompanhar a maioria. Isso já está definido", disse Ciro Nogueira.

Seja qual for o escolhido, participantes do encontro afirmam que o candidato a vice na chapa já está decidido. Saiu como favorito o nome de Josué Alencar (PR), filho do ex-vice-presidente José Alencar.