Praia Grande inclui empresa de pais de Neymar em lista de devedores

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Neymar Sport & Marketing, conhecida como NR Sports, foi inscrita na dívida ativa municipal de Praia Grande por débitos de IPTU em imóveis na cidade onde está localizado o Instituto Neymar Júnior, de propriedade da família do jogador do Paris Saint-Germain e responsável por ações sociais com pessoas carentes da Baixada Santista.

A NR Sports, registrada em nome de Neymar da Silva Santos e Nadine Gonçalves, pais do jogador, administra todos os acordos de publicidade do camisa 10 da seleção.

Por conta dessas dívidas, a prefeitura pediu à Justiça a abertura de cinco execuções fiscais contra a empresa, entre junho de 2017 e junho de 2018, nos valores de R$ 1.455,75, R$ 4.450,29, R$ 1.129,91, R$ 6.384,84 e R$ 4.566,48, totalizando débitos de cerca de R$ 18 mil.

A Prefeitura disse que não comenta o caso, pois dados dos contribuintes não podem ser informados. A reportagem tentou contato com a assessoria de imprensa do instituto e do próprio Neymar ao longo do último mês, mas não obteve resposta.

Em agosto, a Folha de S.Paulo já havia divulgado que a NR Sports está sendo cobrada pela Prefeitura de Santos por uma dívida de R$ 4 milhões por falta de pagamento do ISS. A dívida ainda não foi quitada.

Por conta disso, a Procuradoria-Geral de Santos inscreveu a empresa na dívida ativa municipal, cadastro que reúne casos de débito com o governo. O valor atualizado até setembro era de R$ 4,3 milhões.

Também neste ano, a Prefeitura de São Vicente, cidade vizinha a Santos e Praia Grande, acusou os pais de Neymar de não pagar o ISS, nesse caso por meio da N&N Consultoria Esportiva e Empresarial, que antes funcionava no local.

O município exige R$ 1,9 milhão na Justiça pela transferência do atleta para o Barcelona, em 2013, mas a família do jogador contesta a cobrança. Por conta disso, a empresa também está registrada na dívida ativa municipal de São Vicente até que o valor seja pago ou o imbróglio resolvido nos tribunais.

A maior parte do que o camisa 10 do Paris Saint-Germain arrecada com sua imagem vai para a NR Sports, que fica com 85% do valor dos contratos. O atleta leva apenas 15%. Com 13 patrocinadores pessoais, ele faturou em torno de R$ 100 milhões com publicidade na última temporada.

O IPTU é um imposto municipal pago por pessoas físicas ou jurídicas que mantêm propriedades localizadas em zona urbana.

A disputa com as prefeituras de Santos, São Vicente e Praia Grande não são as únicas em que Neymar e as empresas de sua família são acusados de sonegar impostos.

No ano passado, o atacante venceu disputa no Carf (órgão do Ministério da Fazenda que atua como última instância para recursos de processos administrativos relativos a tributos) e conseguiu reduzir para cerca de R$ 8 milhões cobrança de mais de R$ 200 milhões da Receita Federal.