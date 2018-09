Prazo para inscrição no vestibular da UFPR termina nesta terça-feira

UFPR

Quem pretende prestar o vestibular 2018/2019 na UFPR e ainda não se inscreveu precisa se apressar. O prazo vai até esta terça-feira, dia 11 de setembro, e devem ser feitas exclusivamente no site do Núcleo de Concursos.

O custo da taxa de inscrição não foi reajustado em relação a 2017 e continua em R$ 120,00. Para os chamados treineiros – que buscam fazer as provas para conhecer melhor o processo e se preparar para as próximas edições, mas sem concorrer às vagas –, a taxa é de R$ 119,00. O candidato que queira alterar a opção de curso, língua estrangeira ou a sua categoria de concorrência depois de ter efetivado a inscrição poderá fazê-lo até às 17 horas do dia 14 de setembro. Neste caso há uma taxa de R$ 35,00.

Todas as informações sobre o vestibular estão disponíveis no edital e no Guia do Candidato.

Provas

A prova objetiva, da primeira fase do processo seletivo, acontece no dia 21 de outubro. A convocação para a segunda fase do vestibular está marcada para o dia 5 de novembro e as provas para os dias 25 (prova de compreensão e produção de textos – redação) e 26 de novembro (provas específicas e de habilidades específicas).

Vagas

A UFPR disponibilizará 5.421 vagas em seus cursos de graduação para ingresso no ano letivo de 2019 por meio do vestibular. A relação completa com as vagas disponíveis no processo seletivo, assim como outras informações e orientações, está no Guia do Candidato.

Outras 30 vagas serão oferecidas no vestibular específico para o curso de Licenciatura em Letras – Libras e mais 40 vagas para o curso de Licenciatura em Educação do Campo. Além destas, serão disponibilizadas via Sistema de Seleção Unificado (SiSU) 1.241 vagas.

Dúvidas

O Núcleo de Concursos da UFPR mantém uma Central de Atendimento ao Candidato para tirar dúvidas sobre o processo. Basta ligar nos números (41) 3313-8800 ou (41) 3313-8801 de segunda a sexta, das 8h às 18h. Há também um sistema interativo via Internet que pode ser acessado no endereço eletrônico do núcleo (www.nc.ufpr.br).

O protocolo e a recepção do NC funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h30.