Prazo para solicitar segunda via do título de eleitor termina nesta quinta

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Termina nesta quinta-feira (27) o prazo para solicitar a segunda via do título de eleitor. Quem perdeu o documento poderá votar com outro documento original e com foto.

No caso de quem cadastrou a biometria, também é possível usar o aplicativo E-Título do TSE no dia das eleições.

O pedido de segunda via pode ser feito no domicílio eleitoral por quem não tiver pendências com a Justiça Eleitoral.

Quem teve o título cancelado só poderá regularizar a situação a partir de 5 de novembro, quando o cadastro nacional de eleitores será reaberto.