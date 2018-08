PRB oficializa apoio a Alckmin e cobra participação em eventual governo

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O PRB (Partido Republicano Brasileiro) oficializou nesta quarta-feira (1º) apoio à candidatura do presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB) já cobrando participação em um eventual governo do tucano.

Marcos Pereira, presidente nacional licenciado da sigla -que comanda o PRB na prática-, ressaltou em seu discurso num apertado auditório na Câmara dos Deputados que ele foi um dos responsáveis por fazer com que o centrão apoiasse o candidato do PSDB.

Antes, o bloco formado por DEM, PP, PR, SD e PRB estava dividido entre o pré-candidato tucano e Ciro Gomes (PDT). O presidente do PP, Ciro Nogueira, acompanhou o evento sem discursar.

"Nunca se esqueça que nós do PRB fomos fundamentais para conduzir os partidos do centro democrático para apoiar sua candidatura", disse Pereira.

O presidente licenciado foi enfático na cobrança: "O PRB quer e pode contribuir com seu governo".

A resposta de Alckmin foi imediata. Ao fazer o discurso logo em seguida, Alckmin agradeceu a confiança do partido, disse que não decepcionaria seus membros e que "ninguém faz nada sozinho". "Não tem mágica, bala de prata. Tem trabalho e time, equipe para a gente mudar o Brasil."

"Vamos trabalhar muito juntos", afirmou. "Quero os melhores quadros de vocês para estabelecimento de uma agenda."

"Temos que ser justos. O primeiro do centro democrático que disse que o caminho era o Geraldo Alckmin foi o Marcos Pereira. E perseverou. Quando alguns queriam desanimar, ele ficava firme", disse Alckmin, que, no início do evento já havia cantado com a plateia "eu sou republicano com muito orgulho, com muito amor", fazendo alusão ano nome da sigla.

Tanto Alckmin como Marcos Pereira fizeram críticas aos adversários tanto da esquerda como da direita, mas sem citar os nomes de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT) e Jair Bolsonaro (PSL).

"O populismo leva é desemprego, desarranjo das contas públicas. E quem paga a conta é o povo. Extremismo não é caminho. É descaminho. Precisamos agir com absoluta responsabilidade. Não tenho dúvida de que vamos recuperar o emprego e a renda", afirmou Alckmin, salientando que seu compromisso "é não deixar ninguém para trás".

Antes, Marcos Pereira disse que o país havia conseguido sobreviver ao "populismo da esquerda", mas que temia que o Brasil não conseguisse fazer o mesmo com "uma nova onda de populismo, agora da extrema direita".

"Não é hora de inventar moda. Não tem super-herói. Não se governa o Brasil com freses de efeito ou com bordões. Por isso o PRB decidiu apoiar a sua candidatura à Presidência da República. Geraldo Alckmin representa hoje a única voz serena no meio de arroubos. Alckmin personifica competência para dialogar com opostos", disse o comandante do PRB.