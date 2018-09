Pré-estreia de filme sobre prisão de Mujica acontece em São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Folha de S. Paulo realiza nesta terça (25) a pré-estreia gratuita do filme "Uma Noite de 12 Anos". O longa retrata o aprisionamento de mais de uma década do ex-presidente José "Pepe" Mujica durante a ditadura no Uruguai.

O evento é uma parceria com a Vitrine Filmes e o Espaço Itaú. Dividem a história com Mujica (presidente uruguaio de 2010 a 2015), outros dois prisioneiros, Eleuterio Huidobro (que viria a ser ministro da Defesa) e o poeta e jornalista Mauricio Rosencof.

Após a exibição, haverá debate com o advogado Henrique Apolinário, da ONG Conectas, e o professor da USP e cientista político José Álvaro Moisés. A mediação será do jornalista Rodrigo Vizeu, do podcast Presidente da Semana.

A pré-estreia acontece às 20h no Espaço Itaú Frei Caneca (rua Frei Caneca, 569, Consolação). Ingressos devem ser retirados uma hora antes.