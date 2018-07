Pré-venda de ingressos para o Z Festival acontece até às 09h59 do dia 11 de julho

Redação Bem Paraná, com assessoria

Principal festival voltado para o público jovem no país, o Z Festival retorna em outubro ao Brasil, depois de reunir cerca de 120 mil pessoas em edições passadas. Este ano, o evento acontecerá em quatro cidades, tendo como principal headliner a cantora norte-americana/cubana Camila Cabello com sua nova turnê internacional, “Never Be the Same World Tour”. Em sua sexta edição, o Z Festival acontecerá em Porto Alegre, no dia 11 de outubro, no Beira Rio; em Uberlândia, no dia 13 de outubro, no Estádio Sabiá; em São Paulo, no dia 14 de outubro, no Allianz Parque; e em Curitiba, dia 16 de outubro, na Pedreira Paulo Leminski. Entre as atrações que se revezarão nas quatro cidades estão o duo Anavitória, a cantora Iza, a mais famosa girl band do país, o Rouge, o coletivo carioca 1Kilo, o cantor Vitor Kley, o funkeiro MC WM, a banda de reggae Big Up, a banda Sr. Banana e algumas das mais novas revelações da cena eletrônica nacional: Zeeba, Cat Dealers, Make U Sweat, Kvsh, as DJs Thascya, Sabrina Bastos e Bárbara Labres.

O período de pré-venda, exclusive para clientes Banco do Brasil portadores de cartões Ourocard acontece até às 09h59 do dia 11 de julho (quarta-feira). A venda para o público geral terá início no mesmo dia, às 10h. Os ingressos estão à venda em www.livepass.com.br ou na bilheteria oficial do Shopping Crystal Piso L3 em Curitiba.

O Z Festival teve sua primeira edição em 2011, comandada pelo fenômeno Justin Bieber. Além do canadense, o festival já recebeu em seus palcos outros sucessos internacionais como Demi Lovato, Fifth Harmony, Austin Mahone, The Wanted, McFly, Big Time Rush, Yellowcard, Emblem 3, Boyce Avenue, além de estrelas nacionais como Anitta, Projota, Tiago Iorc e Manu Gavassi, entre outros, em shows que aconteceram no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Apresentado por Banco do Brasil, com patrocínio de Ourocard e Cielo, as edições desse ano do Z Festival terão pré-venda para clientes Ourocard a partir de 07 de julho e ingressos para o público em geral estarão à venda a partir de 11 de julho. O Hospital Sancta Maggiore é o fornecedor oficial de serviços médicos em São Paulo.

Em Curitiba o Z Festival acontecerá no dia 16 de outubro, na Pedreira Paulo Leminski, e conta com a produção da RW 7 Production & Entertainment e MOVE Concerts. Entre as atrações estão: Camila Cabello, o duo Anavitória, o coletivo carioca 1Kilo, o cantor Vitor Kley, a banda curitibana Sr. Banana e revelações da cena eletrônica nacional como Cat Dealers, Zeeba e Make U Sweat.

Serviço:

Z Festival Curitiba 2018

Data: 16 de Outubro - Pedreira Paulo Leminski (Parque das Pedreiras – Rua João Gava, 970, Abranches, Curitiba/PR)

Camila Cabello, Anavitória, 1Kilo, Cat Dealers, Vitor Kley, Zeeba, Make U Sweat e Sr. Banana

Pré-venda Banco do Brasil para todos os portadores de cartões Ourocard: início em 8 de julho, às 10h, até 11 de julho, às 09h59.

Venda para o público geral: Quarta-feira, 11 de julho, às 10h.

Ingressos em: www.livepass.com.br ou na bilheteria oficial do Shopping Crystal Piso L3 em Curitiba

Produção e Realização: RW 7 Production & Entertainment e Move Concerts

Informações: www.livepass.com.br ou facebook.com/Rw7ProductionEntertainment