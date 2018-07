Pré-venda para show dos Tribalistas em Curitiba começa no dia 5

Redação Bem Paraná

Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte vão passar por 9 cidades brasileiras em um show com aquelas músicas que você sempre quis ouvir ao vivo. E Curitiba está na lista de shows dos Tribalistas. O show está marcado para o dia 25 de agosto deste ano na Pedreira Paulo Leminski. Os fãs afoitos devem ficar atentos, porque a pré-venda de ingressos começa na quinta, dia 5, no site www.eventim.com.br. Os valores dos ingressos variam de R$ 100 a R$ 600, dependendo do setor .

Entre os dias 5 e 9 de abril será feita uma pré-venda exclusiva de lote promocional, com número limitado de ingressos, aberta a qualquer pessoa. Para ter acesso ao benefício, é necessário se cadastrar no endereço www.eventim.com.br/tribalistas até as 11h do dia 4 de abril.



A venda de ingressos para o público em geral começa no dia 10 de abril, às 11h, através do site www.eventim.com.br , onde estão disponíveis também os pontos de venda oficiais em cada cidade. O limite de compra é de até 4 ingressos por CPF.

Na pré-venda, a compra dos ingressos poderá ser parcelada em até 4 vezes sem juros. As vendas para o público em geral, a partir do dia 10, poderão ser parceladas em até 3 vezes sem juros.



A classificação é de 16 anos. Menores de idade acompanhados por um responsável legal poderão participar.

Os Tribalistas

Quando: 25 de agosto, às 21 horas

Onde: Pedreira Paulo Leminski

Quanto:

PISTA

R$100 (meia-entrada)

R$100 (meia-entrada promocional)

R$200 (inteira)

PISTA PREMIUM

R$200 (meia-entrada)

R$200 (meia-entrada promocional)

R$400 (inteira)

CAMAROTE

R$300 (meia-entrada)

R$300 (meia-entrada promocional)

R$600 (inteira)

PARA UTILIZAÇÃO DE MEIA-ENTRADA PROMOCIONAL:

Doadores de Sangue

Professores

Cartão Clube Gazeta do Povo

Sócios Coritiba FC

Voucher Curitiba Cult

Mediante a apresentação da carterinha.

MAIS INFORMAÇÕES:

www.eventim.com.br/tribalistas (http://www.eventim.com.br/)

DÚVIDAS:

[email protected]