Preço da cesta básica recua 0,55% em Curitiba no mês de agosto

Redação Bem Paraná com assessoria

Em agosto de 2018, a Cesta Básica de Curitiba calculada pelo Dieese apresentou variação de -0,55%, sendo a segunda menor queda entre as dezessete capitais que tiveram redução de preços, passando de R$ 391,32 para R$ 389,15. Deste modo, a capital paranaense teve o sexto maior valor entre as capitais pesquisadas. Em 12 meses (comparação de agosto de 2018 com agosto de 2017), a variação foi de 1,05% e no ano de 2018 (janeiro a agosto) acumula alta de 3,79%.



O custo da ração alimentar essencial mínima para uma família curitibana (1 casal e 2 crianças), foi de R$ 1.167,45 (hum mil cento e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) sendo necessário 1,22 salários mínimos somente para satisfazer as necessidades do trabalhador e sua família com alimentação no mês de agosto de 2018. A cesta básica teve um custo mensal de R$ 389,15, tendo um custo diário de R$ 12,97.



Em agosto de 2018, o trabalhador curitibano remunerado pelo salário mínimo comprometeu 89 horas e 44 minutos de sua jornada mensal para adquirir os gêneros essenciais, tempo inferior às 90 horas e 25 minutos exigidas em julho de 2018. Quando se compara o custo da cesta e o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto referente à Previdência Social, a relação passou de 44,59% em julho de 2018 para 44,34% em agosto de 2018.



No acumulado do ano, a cesta básica de Curitiba apresenta uma variação de 3,79%, sendo o maior aumento entre as 20 capitais pesquisadas. Na comparação anual (mesmo mês do ano anterior), a cesta básica de Curitiba teve alta de 1,05%, sendo a quinta maior alta entre capitais pesquisadas, sendo que das 20 capitais que é feita a pesquisa, 7 apresentaram alta e 13 apresentaram queda nesta comparação.



Dos 13 produtos pesquisados, seis registraram queda em agosto de 2018 em relação a julho de 2018: a batata (-16,23%), a banana (-3,47%), a carne (-1,40%), o feijão preto (-1,31%), o café (-0,47%) e o leite integral (-0,22%). Por outro lado, um produto o preço permaneceu estável (açúcar) e seis itens tiveram aumento: o tomate (8,84%), o arroz (3,81%), a farinha de trigo (3,10%), o óleo de soja (1,82%), o pão francês (0,70%) e a manteiga (0,57%).



Em 12 meses, sete produtos apresentam aumento: o leite integral (30,52%), a farinha de trigo (14,99%), a carne (6,77%), o pão francês (5,71%), a manteiga (4,21%), o óleo de soja (3,99%) e a batata (1,06%). Por outro lado, seis produtos acumularam queda: o tomate (-23,72%), o açúcar (-16,92%), o feijão preto (-15,42%), o café (-7,60%), a banana (-6,52%) e o arroz (-2,39%).