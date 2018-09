Preço do diesel dispara e já é mais alto do que antes da paralisação

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O preço do diesel nos postos brasileiros disparou nesta semana e já custa mais caro do que na semana anterior à paralisação dos caminhoneiros. A gasolina também manteve alta e chegou a patamares de 2008.

De acordo com a ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis), o litro do diesel foi vendido nos postos brasileiros a R$ 3,683 por litro, alta de 4,27% com relação à semana anterior.

É a segunda semana seguida de alta, com repasses do reajuste autorizado no fim de agosto pela ANP, dentro do programa de subvenção criado em maio para pôr fim ao movimento que parou o país por duas semanas.

Na semana anterior à paralisação, o litro de diesel era vendido, em média no país, por R$ 3,585. Ao fim da mobilização, diante de problemas de abastecimento, o preço saltou para R$ 3,828.

O reajuste autorizado pela ANP no preço tabelado respondeu ao aumento das cotações internacionais e à desvalorização cambial, que já haviam consumido parte do desconto de R$ 0,30 por litro prometido pelo governo aos caminhoneiros.

Segundo a ANP, a gasolina também teve a segunda semana seguida de alta, chegando a R$ 4,628 por litro, em média no país -aumento 2,27% com relação à semana anterior.

O valor supera o recorde de 2018, atingido no início de junho, de R$ 4,625 por litro, já corrigido pela inflação. E se aproxima do patamar de R$ 4,63 por litro do início de 2008, também corrigido pela inflação.

Em setembro, o preço da gasolina vendida pela Petrobras acumula alta de 5,32%, refletindo o aumento das cotações internacionais.