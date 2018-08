Preço do imóvel cai 0,44% em Curitiba 

Da Redação Bem Paraná

O preço médio do imóvel residencial em Curitiba voltou a recuar em julho deste ano. Segundo o índice FipeZap, divulgado ontem, o valor está em R$ 5.729, uma cotação 0,44% menor em relação a junho, que ambém já tinha apresentado queda de 0,07%. Agora o valor acumulado desde o início do ano está em apenas 0,04% e o acumulado dos últimos doze meses apresenta alta de 1,09%.

Segundo o índice, o valor do metro quadrado na Capital varia de R$ 7.339 no Batel, o mais alto, até R$ 2.821, no Cachoeira, o valor mais baixo em Curitiba. O Índice FipeZap avaliou anúncios de mais de 23 mil imóveis residenciais na Capital.

Nacional

O Índice FipeZap monitora o comportamento do preço de venda de imóveis residenciais em 20 cidades brasileiras, encerrou julho com variação de -0,07% em relação a junho no cenário nacional. De acordo com o Boletim Focus do Banco Central, a inflação mensal esperada para o mês é de 0,30% (IPCA/IBGE).

Apenas cinco das 20 cidades monitoraras registraram aumento mensal de preço acima de +0,1%, com as altas mais expressivas foram observadas em: Goiânia (+0,40%), Distrito Federal (+0,40%) e Contagem (+0,38%).

Os recuos mais expressivos foram notados em Niterói (-0,54%), Rio de Janeiro (-0,46%) e Curitiba (-0,44%). Os preços residenciais de venda nas demais cidades.