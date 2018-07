Preço do litro de álcool recua 1,49% nos postos em São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O preço do etanol caiu 1,49% nas bombas dos postos paulistas na semana passada, na comparação com a semana anterior, segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Com a redução, o valor médio do litro ao consumidor caiu de R$ 2,555 para R$ 2,517. A diferença é de R$ 0,04 por litro de combustível.

No mesmo período pesquisado, a gasolina recuou 0,63%, passando de R$ 4,268 para R$ 4,241.

Abastecer com álcool é considerando vantajoso ao consumidor quando o preço do biocombustível for inferior a 70% do valor da gasolina. Com as recentes quedas, o preço médio do etanol é de 59% do da gasolina.

Entre junho e julho, a queda registrada no etanol é de 6,97%. No período, o preço médio baixou de R$ 2,768 para R$ 2,575. A diferença é de R$ 0,19 por litro.

Na média brasileira, o preço do etanol pesquisado pela agência de petróleo acumulou queda de 6,03% na comparação mensal.

O preço mínimo registrado na semana passada para o etanol em um posto de São Paulo foi de R$ 1,999 o litro. O estado tem também o menor preço no país.