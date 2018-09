Prédio comercial desaba após incêndio em São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parte de um prédio comercial de quatro andares localizado no Pari, zona central de São Paulo, desabou na madrugada deste sábado (29) cerca de cinco horas após ser atingido por um incêndio.

O prédio começou a pegar fogo por volta das 19h de sexta-feira, na rua Carnot. Vinte e seis equipes dos bombeiros combateram o incêndio e permaneceram no local para fazer o rescaldo. A rua foi interditada nos dois sentidos.

Um homem sofreu queimaduras e foi levado para o Hospital das Clínicas. Na hora do desabamento não havia ninguém dentro do prédio e não há registro de outros feridos.

Imagens divulgadas pela TV Globo mostram o momento em que os andares superiores desabaram devido aos danos causados pelo fogo. A polícia investiga as causas do incêndio. Moradores da região, um conhecido ponto comercial da cidade, relataram nas redes sociais que os incêndios são comuns por ali nessa época do ano.

O prédio fica a 2,8 km do edifício Wilton Paes de Almeida, que desabou no largo do Paissandu, região central de São Paulo, no dia 1º de maio, causando a morte de sete pessoas e deixando dezenas de famílias desabrigadas.