Prefeito de Buenos Aires diz que ataque foi represália de líderes de organizadas barrados da partida

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em entrevista a jornalistas, o prefeito de Buenos Aires, Horacio Larreta, culpou "a estupidez humana e a violência que está nas torcidas organizadas". E acrescentou que estas foram responsáveis pelo ataque ao ônibus do Boca Juniors porque alguns deu seus líderes tiveram a entrada barrada na partida.

Após o anúncio do cancelamento do jogo, os torcedores começaram a deixar o estádio e a fila que havia se formado diante do Monumental se dissolveu. Alguns torcedores explodiram os rojões que haviam levado para o estádio.

A nova data da partida será anunciada nos próximos dias, mas a Conmebol alertou que esta deverá ser jogada antes do início do Mundial de Clubes da FIFA, que começa dia 18 de dezembro.