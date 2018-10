Prefeito de Curitiba decreta luto oficial pela morte do ex-vereador Luiz Gil de Leão

SMCS

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca de Macedo, decretou luto oficial de três dias pelo falecimento do ex-vereador Luiz Gil de Leão Filho. Um dos parlamentares mais ativos da história da Câmara Municipal, o empresário e ex-presidente do Clube dos Colecionadores de Automóveis de Curitiba faleceu neste domingo, aos 83 anos. O sepultamento será às 17 horas, desta segunda-feira (15/10), no Cemitério Municipal São Francisco de Paula, na Praça Padre João Sotto Maior, no São Francisco.

Vereador no período de 1977 a 1988 (8ª e 9ª legislaturas) ocupou a Comissão Executiva da Câmara Municipal, tendo sido segundo e primeiro vice-presidente da Casa. Em seu último mandato foi contemporâneo do prefeito Rafael Greca no parlamento.

"Uma grande liderança curitibana nos deixa para entrar para a história. Defensor das causas da cidade, Luiz Gil de Leão nos deixa um grande exemplo de perseverança e amor a Curitiba", afirma Greca.

Entre as leis de destaque de autoria de Luiz Gil de Leão, estão a alteração na legislação previdenciária municipal, que garantiu a cobertura de esposas e filhos de servidores afastados por invalidez, a valorização dos símbolos nacionais e locais com a obrigatoriedade do canto dos hinos nas escolas do município. Filho de Luiz Abreu de Leão e Didi Caillet de Leão, Luiz Gil de Leão Filho nasceu em Curitiba, em 7 de dezembro de 1935.