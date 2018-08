Prefeitos do PR pedem apoio do governo para pautas locais

Da Redação Bem Paraná

Um conjunto de demandas municipalistas, a maioria incluída na pauta nacional dos prefeitos, foi o tema da reunião no Palácio Iguaçu, ontem. O presidente da Associação do Municípios do Paraná (AMP) e prefeito de Coronel Vivida, Frank Schiavini, e prefeitos de todas as regiões do Estado apresentaram a série de temas e solicitaram a articulação e o apoio do governo para o encaminhamento em Brasília. Eles foram recebidos pela governadora Cida Borghetti.

Entre os assuntos estiveram mudanças na cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS); a indexação da folha de pagamento dos consórcios intermunicipais à folha das prefeituras; e as implicações da Lei Kandir e da Lei dos Precatórios aos municípios. Também foi discutida a implantação de uma nova sede da AMP.

“O diálogo permanente é a melhor forma de resolver os problemas dos municípios. Atuamos em conjunto em defesa dos interesses municipalistas porque precisamos olhar para as pessoas que vivem nas cidades e também para as próximas gerações”, afirmou a governadora.

“O governo se mostrou muito solícito com relação a essas pautas, foi uma reunião muito positiva”, disse Schiavini.