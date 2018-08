Prefeitura abre 27 vagas para ambulantes trabalharem no Centro

SMCS

A Prefeitura de Curitiba abriu seleção para o comércio ambulante no Centro da cidade. São 27 vagas em mais de 10 ruas e avenidas. As inscrições devem ser feitas até o dia 28 de agosto, na Rua da Cidadania da Matriz, no Núcleo da Secretaria Municipal do Urbanismo, na Praça Rui Barbosa.

Parte das vagas disponíveis são para a comercialização de produtos de couro, confecção e bijuterias. A outra modalidade é alimentação, com quatro vagas para pipoqueiro, dois para doces secos industrializados, uma para frutas e verduras e outra para caldo de cana.

Uma das regras para ocupar as vagas é de que a mercadoria seja legalizada e, em caso de comércio de alimentos, além de se conhecer a origem, o interessado deve ter curso de manipulação de alimentos, para evitar a contaminação.

A análise para autorização da atividade leva em consideração itens como o tempo de moradia no município, o tempo de atividade em Curitiba, a situação habitacional e o grau de instrução do interessado.

Locais e tipos de mercadoria também estão sujeitos à análise. É verificada a circulação de pessoas e se há espaço para exposição de mercadorias sem prejudicar a mobilidade dos pedestres. Os produtos precisam ter origem comprovada e, em caso de alimentos e cosméticos, é necessário cuidado especial de Vigilância Sanitária.

Licença

O comércio ambulante é regulado pela lei 6407/1983 e decretos que permitem o exercício da atividade em locais e horários determinados. A obtenção da licença também está sujeita ao tipo de produto comercializado.

A Secretaria do Urbanismo conta com um plantão todas as tardes para orientação e para tirar as dúvidas da população em relação ao que é permitido ou proibido no comércio de rua. Para mais informação, procurar o Núcleo do Urbanismo Matriz, na Praça Rui Barbosa.

Documentos necessários para a seleção

-Foto 3X4

-Cópia do RG e CPF.

-Comprovante de residência em Curitiba.

-Caso casado, apresentar certidão de casamento.

-Caso tenha filho menores, apresentar certidão de nascimento.

Locais com vagas para comércio ambulante

Confecções/artigos de couro/bijuterias

Rua Pedro Ivo com Travessa da Lapa (3 vagas)

Rua André de Barros com Rua Barão do Rio Branco (3 vagas)

Rua João Negrão com Rua José Loureiro

Av. Marechal Floriano com Av. Marechal Deodoro (2 vagas)

Rua Monsenhor Celso com Av. Marechal Deodoro

Rua João Negrão com Av. Marechal Deodoro (3 vagas)

Rua Cândido Leão com Rua Doutor Muricy

Rua Maria Clara – Somente às quartas-feiras (3 vagas)

Rua Pedro Ivo nº 691

Praça Dezenove de Dezembro

Pipoca

Praça Tiradentes com Rua Cândido Lopes

Rua Pedro Ivo com Rua Conselheiro Laurindo

Rua Pedro Ivo nº 744

Praça Dezenove de Dezembro

Doces secos industrializados

Rua General Carneiro nº 317

Praça Santos Andrade

Frutas e verduras

Rua Cândido Leão com Rua Doutor Muricy

Caldo de cana

Rua Emiliano Perneta nº 65