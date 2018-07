Prefeitura abre licitação para conclusão do viaduto Pompeia

Da Redação Bem Paraná

A Secretaria Municipal de Obras Públicas publicou,ontem, o edital de licitação para conclusão das obras do viaduto da Vila Pompeia, sobre a BR-116, no Tatuquara. As alças serão construídas para colocar em funcionamento o viaduto que foi construído pela Concessionária Arteris e está fechado sem uso.

“O Tatuquara precisa desta obra, que trará mais segurança ao tráfego do bairro e da rodovia. Além disso reduzirá consideravelmente os constantes congestionamentos na BR-116, com a eliminação do semáforo”, afirmou o prefeito Rafael Greca. A Rua Francisco Xavier de Oliveira será pavimentada desde o cruzamento com a Delegado Bruno de Almeida e os moradores terão acesso a Curitiba, passando sobre a BR-116. Também haverá acesso à rodovia no sentido sul, em direção a Fazenda Rio Grande, por uma alça que será construída.

O envelope contendo as propostas de preços deverão ser protocolados até o dia 30 de julho, às 17h. As propostas serão abertas em sessão pública às 9h30 do dia 31 de julho. A licitação para escolha da empresa vencedora será feita por menor preço pelo regime de execução por preço unitário.

O investimento será de R$ 6,8 milhões e inclui intervenções no sistema viário, com drenagem, pavimentação, calçadas, sinalização, iluminação e relocação das redes de água e de esgoto. O prazo de execução é de 360 dias. O projeto do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) prevê a implantação de 1,3 quilômetro de nova pavimentação nas ruas Francisco Xavier de Oliveira, José Zanoncini e Francisca Ferreira da Luz.

Para construção das alças, a Companhia de Habitação de Curitiba (Cohab) terá que realocar famílias para outras áreas na mesma região do Tatuquara.