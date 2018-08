Prefeitura amplia rede de iluminação pública em 183 ruas de Curitiba. Veja se a sua está na lista

SMCS

A Secretaria de Obras Públicas está ampliando a rede de distribuição de energia elétrica na cidade, tornando espaços antes escuros à noite, mais seguros para pedestres e motoristas. Nesta etapa serão implantados 15.686 metros de rede de iluminação pública em 53 bairros de Curitiba. Na sexta-feira (10/8), a equipe contratada fez o serviço numa extensão de 140 metros na Rua Grã Nicco, no Mossunguê, uma das 183 ruas que serão atendidas.

Na Rua Grã Nicco foi instalado um poste, cabos elétricos e luminárias. São seis novos pontos com luminárias de alto rendimento de vapor de sódio, de 150 watts cada.

"Esta é a primeira etapa de extensão de rede de 15 quilômetros em 2018 e serão expandidos mais 15 quilômetros até 2020", explicou o diretor do Departamento de Iluminação Pública, Tony Malheiros.

Para garantir a expansão da rede, a Prefeitura de Curitiba investe R$ 739,5 mil, recurso que vem da contribuição de iluminação pública que todos pagam para manter e melhorar o sistema da cidade.

O dimensionamento para cada uma das ruas que serão atendidas varia conforme a extensão de cada uma. Em todas elas, o serviço executado precisa ser aprovado pela Copel e pela Secretaria de Obras Públicas.

Pedidos feitos pela população

As ruas que serão atendidas nesta etapa foram avaliadas tecnicamente, com base nos pedidos que a Prefeitura recebe da população pelo telefone 156, nas Administrações Regionais e nas audiências do Fala Curitiba.

O cronograma de serviços é definido junto com a Copel. Os trabalhos começaram no dia 31 de julho e ao todo serão instalados 453 novos pontos de iluminação até janeiro.

Tony Malheiros explica ainda que o projeto para cada uma das ruas foi desenvolvido pelo departamento da Secretaria de Obras Públicas e teve aprovação da Copel, concessionária do serviço que tem como padrão normas estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Veja a lista de ruas que serão contempladas com a expansão da rede de iluminação:

Anastácio Homann (Orleans)

Edgard Stellfeld (Jd. Social)

Otávio do Amaral (Mercês)

Calisto Cumin (Santa Felicidade)

Edmar Luiz Costa (CIC)

Edison Nobre de Lacerda (Santa Felicidade)

João Santo Miola (Butiatuvinha)

Aparecida Julia dos S. Ribeiro (Atuba)

Claudio Chatagnier (Bacacheri)

Paulo Kulik (Santa Cândida)

Franz Josef Hoch (Boa Vista)

Milano (São Braz)

Jornalista Rubens Ávila (CIC)

Salvador G. de Christo (CIC)

Wanda Wolf (Santa Felicidade)

João Scremin e Ignácio Wizbycki (Campo Comprido)

Renê Descartes (Barreirinha)

Coronel Carlos Vieira de Camargo (Santa Felicidade)

Alcina Tacla Sabbag (Prado Velho)

Coronel Nelson Romero S. de Souza (CIC)

Rio Jutai (Atuba, Albertina de Oliveira Barreto (CIC)

João Gomes Pereira Jr. (CIC)

Paulo Klaussner (CIC)

Carlos Antonio de Azevedo (Jd. Botânico)

Antenor Pereira (Pilarzinho)

Dr. Alarico Vieira de Alencar (Bacacheri)

Ver. Antônio dos Reis Cavalheiro (Cabral)

Frederico Dallabona (São Braz)

Verônica M. Bodzinski (Taboão)

Roberto Taner (Pilarzinho)

Lúcia F. Pampuch (Pilarzinho)

Jorn. José Ernesto E. Pereira (Pilarzinho)

Rodolpho Hatschbach (CIC)

Alberto Bernarski (São Braz)

Neusa de Fátima Ferreira (Pinheirinho)

Atílio Piotto (Uberaba)

Profa. Clara Kaehler (Tatuquara)

Edith Ramos Righi (CIC)

Jeová Teixeira de Lara (Tatuquara)

Domingos Baldan (Umbará)

Clara Sovinski Martins (Taboão)

Joaquim Francisco Bueno (Xaxim)

Constantino José de Almeida (Xaxim)

Grã Nicco (Mossunguê)

Clementina de P. Ferreira (Xaxim)

Aristeu Martins (Uberaba)

João Falate (Abranches)

Ilíria Maria Zonta Bonato (Umbará)

Saverio Sevegnani (Xaxim)

Oliveira Viana (Boqueirão)

Mercedes Irene Bonatto Scroccaro (Umbará)

Silvio Corazza (Ganchinho)

Paulo Zinher (Tatuquara)

Sebastião de Oliveira Torres (CIC)

Francisco Mont'Alverne (Jd das Américas)

Adalberto Ferruci Pereira (Boqueirão)

Simão Guebur (Uberaba)

João Vitola (Jardim Social)

Rubens Padilha Mendes (Cajuru)

Major Victor Feijó (CIC)

Arcísio da Cunha Niclewicz (Alto Boqueirão)

Lucas Schereiner Júnior (Cajuru)

Maria do Cavaquinho (Campo de Santana)

Carlos Essenfelder (Boqueirão)

Cel. Pretextato Penna Ribas (Portão)

Ricardo Carta (Seminário)

Osvaldo de Campos (Cajuru)

Paulo Rodrigues Simões (Barreirinha)

Adão Paulo Majewski (Santo Inácio)

Dr. Domício Costa (Xaxim)

Liberato Evangelista do Prado (Cajuru)

Nhundiaquara (Cajuru)

Alice Vauthier Macedo (CIC)

Marginal ao Rio Cercado (Pinheirinho)

Francisco C. da Costa (Pinheirinho)

João Diorio (Tatuquara)

Papa Pio IX (Tatuquara)

José Veiga (São Braz)

Arlindo Rocha (Cajuru)

Luiz Carlos Mariel (CIC)

Professor Brandão (Alto da Rua XV)

Est. Ângelo Pianaro (Butiatuvinha)

Michajlo Pantschenko (CIC)

Antônio Skrepec (Pinheirinho)

Dilson Luiz (Tatuquara)

Eli Toledo Barbosa (Tatuquara)

Primeiro de Maio (Parolin)

Rogério de Macedo Postarek (Tatuquara)

José Perussi (Butiatuvinha)

Mansur Feres Sphair (Pinheirinho)

Dr. Percival Loyola (Portão)

Capitão Doutor Antônio José (Xaxim)

Hilario Moro (Tingui)

Arnoldo Ravanelo (Prado Velho)

Exp. Francisco A. de Oliveira (Alto Boqueirão)

Agostinho Zaniolo (Umbará)

Eng. Químico Dirceu Correia (Santa Cândida)

Arary Souto (Tingui)

Alberto F. Tossin (Mossunguê)

Amabile C. Zamprogna (Tatuquara)

Haroldo Maravalhas (CIC)

Rua do Aço (CIC)

Edmundo Eckstein (CIC)

Alda Bassetti Bertoldi (Campo de Santana)

Operário Santos Dias (Alto Boqueirão)

Atílio Pioto (Uberaba)

Raul Caron (C. da Imbuia)

São Geraldo (Pilarzinho)

Dep. Antônio Lopes Jr. (Bacacheri)

Trav. Eli Volpato (Sítio Cercado)

Pedro Slongo (Santa Felicidade)

Adrelino Queiroz Dourado (CIC)

João Maria Carneiro (Xaxim)

Dr. Arno Duarte São Miguel

Alexandre Kaminski (Tatuquara)

Ângelo Cunico (Abranches)

Estrada Colônia Riviera (Riviera)

José Casagrande (Vista Alegre)

Vitor Ferreira do Amaral (Tarumã)

Estrada Delegado Bruno de Almeida (Campo de Santana)

Alberto Potier (Boa Vista)

Alexandre Schroeder (Pilarzinho)

Major Salvador João Fernandes (Tatuquara)

Moises Ferreira (Pinheirinho)

Valentin Nichele (Pinheirinho)

Antônio Honório Correa (Alto Boqueirão)

Temistocles C. dos Anjos (Tatuquara)

Dolores Guedes (Tatuquara)

Cel. João R. da Silva Lapa (Tatuquara)

Jovenilson Américo de Oliveira (Tatuquara)

Emanoel Ernesto Bertoldi (Campo de Santana)

Carlos Essenfelder (Boqueirão)

Micharda Potexki (Campo de Santana)

Antônio Woicik (Pinheirinho)

Marilândia do Sul (Alto Boqueirão)

Ricardo Negrão Filho (Portão)

Pedro Collere (Vila Izabel)

Rubens João Henrique Plois (Cajuru)

“C” conj. Açucena (Alto Boqueirão)

Joana Roncaglio Bertoldi (Campo de Santana)

Cleto da Silva (Boqueirão)

José Peixoto de L. Werneck (Boqueirão)

Conceição Maria Vieira da Rosa (Tatuquara)

Mani Zir Bourges (Pinheirinho)

COHAB – Ganchinho (Ganchinho)

Estefano Valeski (Santa Cândida)

Bernardino Iatauro (São Braz)

João Leopoldo Miecznikowski (Santa Cândida)

Marlene Fernandes da Silva (Butiatuvinha)

Dilair Silverio (Santa Cândida)

Leopoldo Delazari (CIC)

Sebastião Gonçalves Pinto (Atuba)

Atilina de Oliveira Teixeira (Atuba)

Humberto Morona (Cristo Rei)

Deputado Chafic Curi (Vista Alegre)

Rio Pelotas (Bairro Alto)

Maria Luiza D. Gênero (CIC)

Roberto Ozório de Almeida (CIC)

Nossa Senhora Aparecida (Seminário)

Brasílio José Betezek (São Braz)

André Gonçalves da Silva (Atuba)

Antônio Folly Primo (Cascatinha)

Paolo Battan (Boa Vista)

João Scuissiato (Santa Quitéria)

Trav. Dina Ramos Breyer (Fazendinha)

Av Frederico Lambertucci (Fazendinha)

Antônio de Paula França (Cascatinha)

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira (CIC)

Waldemiro Bley (Capão Raso)

Anna Kloster Guimarães (Uberaba)

João Havro (Boa Vista)

Av. Sagitário (Sítio Cercado)

Jandira Ferreira dos Santos (Fazendinha)

Aghabito Budel (Butiatuvinha)

Vidal Natividade da Silva (Cajuru)

Nagib Daher (Tarumã)

Celso José Nichele (Bigorrilho)

Marechal Floriano (Centro)

Guilherme Kloss (CIC)

Salvador Gonçalo de Christo (CIC)

Buda (Santa Cândida)

André Kaviski (C. do Siqueira)

Eng. Durval Eduardo P. de Carvalho (Butiatuvinha)