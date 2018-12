Prefeitura da RMC abre concurso com salários de R$1.203,37 até R$10.920,74

Redação Bem Paraná

A Prefeitura de Piraquara abriu concurso público, sob regime estatutário, para vagas no cadastro reserva no quadro pessoal do município. O processo seletivo será realizado pela Fundação de Apoio à UNESPAR, e terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Os salários variam de R$1.203,37 até R$10.920,74.

A taxa de inscrição para varia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) até 80,00 (oitenta reais). A Prova Objetiva será aplicada no município de Piraquara, no dia 13 de janeiro de 2019.

As vagas são para os cargos de Agente Comunitário de Saúde, Auxiliar em Saúde Bucal, Técnico em Saúde Bucal, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Generalista, Médico Ginecologista/Obstetra, Médico Infectologista, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Médico Veterinário, Nutricionista e Terapeuta Ocupacional.

As inscrições abrem no dia 19 de novembro e vão até o dia 09 de dezembro. O concurso será realizado através de prova objetiva e prova de títulos para os cargos de nível superior. Aos candidatos, é imprescindível a leitura do edital.

Confira todos os detalhes AQUI