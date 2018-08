Prefeitura de Araucária adverte que abandono de animais é crime

Da Redação Bem Paraná

Ontem, cinco filhotes de cão foram deixados em uma caixa de papelão nas dependências da Associação de Moradores da Vila Angelica, em Araucária. Tal ato de abandono é considerado crime e, conforme a lei de Crimes Ambientais (artigo 32), pode resultar em detenção de três meses a um ano e multa. Nas últimas três semanas, 20 filhotes de cães também foram abandonados próximo ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Denúncias de maus tratos (incluindo abandono) podem ser feitas via Secretaria Municipal de Meio Ambiente — (41) 3614-7480.

Os filhotes abandonados na Vila Angélica estão na Associação de Moradores e aguardam pessoas interessadas em adotar (um já foi adotado ontem mesmo). Dos 20 abandonados, o CCZ conta com 19 filhotes para adoção, sem falar nos cães adultos. Mais informações sobre adoção podem ser obtidas pelo telefone (41) 3901-5286.

Ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, o CCZ não é um abrigo para animais, mas um espaço da Secretaria Municipal de Saúde que visa cuidar de situações que representam ameaça à saúde das pessoas (zoonoses). É muito importante lembrar que ter um animal de estimação implica em ter responsabilidade sobre ele. Assim, cabe ao dono garantir os cuidados com a saúde e bem estar do animal.