Prefeitura de Araucária promove mutirão oftalmológico e entrega mil óculos

Da Redação Bem Paraná

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), iniciou um mutirão oftalmológico visando priorizar crianças que aguardam por atendimento nesta área. Entre as ações previstas está a entrega de um total de 1.000 óculos. Isto será possível graças ao apoio obtido junto à Associação Paranaense de Oftalmologia e às Óticas Lenz. As crianças estão sendo avaliadas por equipe oftalmológica do Hospital Municipal de Araucária (HMA). O projeto é importante, já que muitas crianças acabam tendo dificuldade nos estudos sem saber que o problema é com a visão.

Ontem, 51 crianças já avaliadas foram ao HMA para que técnicos de ótica apresentassem as opções de armação, registrassem as medidas para as lentes e autorizassem a confecção dos óculos. As mais de 100 opções de armação disponíveis chamam atenção pela beleza e qualidade.

Completo

De acordo com a SMSA, o objetivo do mutirão é realizar um atendimento por completo. Dentro das etapas do mutirão, as crianças passaram por uma triagem entre todos os usuários, estão sendo atendidas e avaliadas por profissionais da área de oftalmologia e, mediante necessidade, poderão também ser encaminhadas para procedimento cirúrgico.