Prefeitura de Curitiba alerta sobre eventos marcados via internet

SMCS

O prefeito Rafael Greca convocou na tarde desta segunda-feira (14/1), em seu gabinete, uma reunião para tratar da organização do pré-Carnaval e Carnaval dos grupos que estão se mobilizando pelas redes sociais. Participaram do encontro representantes da Fundação Cultural de Curitiba e das secretarias municipais da Defesa Social, Urbanismo e Saúde.

A determinação do prefeito é que seja respeitada a lei vigente, sem nenhum prejuízo a qualquer cidadão, participante ou não da folia carnavalesca. “Todos os blocos, préstitos, cordões, bandas, desfiles de pré-Carnaval e Carnaval são bem-vindos em Curitiba. Eu gosto e já participei muito do Carnaval com a Banda Polaca. Mas é preciso que a lei seja respeitada, que se tenha organização e que não se ultrapassem limites. A Prefeitura prestará todos os serviços necessários para que tudo transcorra em sadia alegria cidadã e santa paz”, disse Greca.

Para os grupos que pretendem organizar festas relacionadas ao Carnaval e não participaram dos editais de 2019 da Fundação Cultural de Curitiba, é necessário fazer a requisição à entidade e buscar a autorização da Comissão de Análise de Grandes Eventos (Cage). A Prefeitura não admite eventos convocados pela internet sem que sejam apontados quem são os organizadores, dentro das exigências de responsabilidade Civil e da Defesa Social.

É importante destacar que os eventos devem ter hora para começar e terminar - sempre antes das 22h – e devem, obrigatoriamente, manter a distância de hospitais, clínicas e templos religiosos. Também devem ser respeitadas regras de higiene e bons costumes, sendo indispensável a contratação de banheiros químicos para que os foliões façam suas necessidades em local apropriado.

As equipes de limpeza da Prefeitura irão atuar sempre antes e depois dos eventos. As ruas serão varridas e limpas. Agentes da Guarda Municipal e policiais da Polícia Militar do Paraná (PM-PR) irão acompanhar e trabalhar na segurança de todos os eventos programados durante o Carnaval.