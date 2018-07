Prefeitura de Curitiba anuncia mais serviços integrados ao monitoramento da cidade

SMCS

O prefeito Rafael Greca anunciou, nesta terça-feira (9/7), em visita ao Centro de Controle Operacional de Curitiba (CCO), a integração de novos serviços municipais ao sistema de monitoramento da cidade. A medida faz parte do projeto A Cidade que não Dorme. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) e o departamento de Parques e Praças passarão a fazer parte do sistema que funciona 24 horas por meio do CCO.

"Aqui é o embrião da Muralha Digital da cidade, mas de nada adianta todo o aparato tecnológico sem os olhos dos funcionários, que são a verdadeira inteligência desse trabalho, por isso vamos agregar mais áreas às equipes que hoje já estão no CCO”, disse Greca.

Já estão ligados ao Centro de Controle a Superintendência Municipal de Trânsito (Setran), a Urbs (Urbanização de Curitiba S/A) com o transporte público, a Guarda Municipal, as Secretarias Municipal do Urbanismo, da Comunicação Social e Meio Ambiente (Limpeza Pública) e a Fundação de Ação Social (FAS). "Vamos integrar ao CCO o que mais for necessário para somar aos olhos da cidade”, reforçou o prefeito.

Tempo real

O Centro de Controle Operacional de Curitiba funciona atrás da Rodoferroviária e monitora em tempo real cruzamentos, semáforos, estações-tubo e terminais de ônibus, e as linhas de ônibus da capital paranaense.

Nos próximos dias, a equipe de Comunicação Social do CCO começará a emitir boletins em audiovisual para Redes Sociais sobre as condições do trânsito e do transporte na cidade. O trabalho que já feito em forma de texto e fotos ganhará mais dinamismo, com imagens em tempo real.

Os boletins contarão com informações das câmeras de monitoramento das ruas e do transporte público, como acidentes e congestionamentos, desvios de linhas de ônibus e outras que serão transmitidas para os cidadãos conectados às Redes Sociais.

Imagens

Atualmente são mais cerca de 500 câmeras que monitoram cruzamentos, estações-tubo e terminais em tempo real, além disso, pelo CCO também é possível avaliar imagens dos novos ônibus. Os biarticulados entregues em março e toda a nova frota de ônibus que será adquirida daqui para frente será equipada com câmeras internas.

Acompanharam o prefeito na visita ao CCO o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto; o secretário Municipal da Defesa Social e Trânsito, Guilherme Rangel, a Superintendente Municipal de Trânsito, Rosangela Battistella, o secretário da Comunicação Social, Israel Reinstein, além de diretores da Urbs e da Guarda Municipal.