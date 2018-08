Prefeitura de Curitiba e CIEE-PR abrem 20 mil novas vagas em cursos profissionalizantes

SMCS

A Prefeitura de Curitiba e o Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná (CIEE-PR) renovaram a parceria para a oferta de mais 20 mil vagas em cursos de desenvolvimento humano e profissional gratuitos para a população. Até setembro de 2019, 58 cursos estarão disponíveis aos curitibanos, segundo convênio celebrado pelo prefeito Rafael Greca e o diretor-presidente do CIEE-PR, Domingos Tarço Murta Ramalho, nesta segunda-feira (20/8), no Salão Brasil do Palácio 29 de Março.

“A capacitação é necessária e é importante aproveitar as oportunidades ofertadas pela Prefeitura. Só assim será possível ser mais forte do que as dificuldades”, disse Greca, acompanhado da primeira-dama, Margarita Sansone, na solenidade que contou com a presença de 32 alunos que participaram das capacitações, muitos deles em situação de rua.

A população vai poder contar com cursos de capacitação nas áreas de auxiliar administrativo, dicas para entrevista de emprego, oratória, Língua Brasileira da Sinais (Libras), empregabilidade e autoconhecimento, marketing digital e internet, cerimonial e eventos, logística, postura e imagem profissional e qualidade no atendimento ao público. Além destes, haverá vagas para cursos nas áreas de costura e gastronomia, para atender a novas demandas do mercado.

Em sua fala, Greca ressaltou o empenho máximo da Prefeitura para que os curitibinhas consigam o primeiro emprego e também àqueles que estão desempregados voltem ao mercado de trabalho, bem como a qualificação dos professores do CIEE, importantes no processo de capacitação.

O diretor-presidente do CIEE-PR ressaltou que a parceria com o município, iniciada há um ano, já é um sucesso. “Este é um momento de comemoração para o CIEE, que no último dia 14 celebrou 50 anos de existência. Um momento de festa também para toda a sua diretoria que trabalha de forma voluntária”, disse Murta Ramalho.

Cursos

Os cursos, gratuitos, acontecerão principalmente nos auditórios das Ruas da Cidadania e também em unidades da Fundação de Ação Social (FAS), gestora das políticas da assistência social e do trabalho e emprego em Curitiba. Entre elas, os Centros de Referência que atendem pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social e nos Liceus de Ofícios, criados por Greca na sua primeira gestão.

Ação conjunta

A parceria da Prefeitura com o CIEE-PR teve início em setembro de 2017. Neste primeiro ano de trabalho conjunto foram oferecidas 19.450 vagas e outras 2 mil ainda estão com inscrições abertas. São cursos livres, de quatro a 12 horas de duração, destinados prioritariamente para jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social. Mais de 12 mil pessoas já participaram das capacitações, a maioria na área comportamental.

O termo de cooperação tem duração de um ano. Durante este período, o CIEE fica responsável pela contratação dos instrutores, fornecimento do material didático e emissão de certificados. À Prefeitura cabe a oferta do espaço físico e dos equipamentos para realização dos cursos, além da mobilização dos interessados. Não haverá transferência de recursos da Prefeitura para o CIEE.

Palestras

Para celebrar a renovação da parceria, a Prefeitura e o CIEE-PR promoverão nesta terça e quarta-feira (21 e 22/8), o Curitiba Capacita, com palestras e plantão para oferta de estágios, Aprendiz e cursos.

Nesta terça-feira, das 8 às 21 horas, haverá cinco palestras com os temas: A Lei da Aprendizagem, A Lei do Estágio, Voluntariado – FAS/Trabalho, Empreendedorismo Criativo e Marketing Digital e Internet. Na quarta-feira, das 8 às 18h30, a programação terá as palestras As empresas na era da informação, Inovação: a competência para o sucesso pessoas e profissional, Etiqueta e postura profissional, e Ética nas redes sociais.

As palestras serão no Memorial de Curitiba, no São Francisco, com entrada gratuita e vagas limitadas à capacidade do auditório, para 140 pessoas. As inscrições serão feitas no local, nos dias dos eventos.

Presenças

Participaram da solenidade de renovação do convênio, o vice-prefeito e secretário de Obras, Eduardo Pimentel; o presidente do Conselho Deliberativo do CIEE-PR, Fernando Fontana; a gerente da Divisão de Capacitação e Cidadania do CIEE-PR, Simone Paulin e a secretária de Estado da Educação, Lúcia Cortez. Representando a FAS estiveram presentes a superintendente da Assistência Social e do Trabalho e Emprego, Roberta Cristina Pivatto; o superintendente executivo, Luciano Martins; o diretor de Qualificação para o Trabalho, Fabiano Vilaruel; a assessora dos Núcleos Regionais da FAS, Veranice Vieira Hayashida; e a diretora de Atenção à População em Situação de Rua, Maria Alice Erthal.