Prefeitura de Curitiba lança edital para implantar o Estar Digital

Da Redação Bem Paraná

A Urbs (Urbanização de Curitiba S/A) lançou ontem licitação para modernizar o Estacionamento Regulamentado na cidade (EstaR), que passará a ser digital. Nesta etapa será escolhida uma plataforma tecnológica responsável por gerenciar aplicativos de celulares, homologados pela URBS, para venda de créditos de EstaR aos motoristas.

Em vez dos cartões usuais, os motoristas passarão a adquirir os créditos por meio dos aplicativos homologados que serão disponibilizados gratuitamente para celulares. Entre as facilidades, os APPs deverão indicar a quantidade de créditos, o tempo restante de estacionamento pago e ainda produzir alarme para avisar que o período está terminando dando a oportunidade que o usuário faça a renovação à distância caso o tempo possa ser estendido.



Quem não possuir smartphone ou tenha dificuldade de acesso à internet terá a opção de comprar o crédito do EstaR eletrônico nos pontos de venda credenciados. O agente de trânsito, por sua vez, vai dispor de um sistema que informará se o veículo pagou pela hora de estacionamento na sua vaga, facilitando a fiscalização.

Além desses serviços, a empresa vencedora deverá desenvolver ainda um aplicativo de fiscalização do EstaR para ser usado pelos agentes da Setran. No novo sistema a ser implantado deverão ser agregados três serviços aos cidadãos: aplicativo de venda de EstaR e aplicativos para a frota de táxi e aos ônibus da Rede Integrada.