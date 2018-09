Prefeitura de Curitiba se organiza já esperando emergências em período chuvoso

SMCS

As administrações regionais e os núcleos da Defesa Social começaram a organização estratégica para que a estrutura municipal esteja preparada para atender a população em situações de emergência provocadas pela chuva. Com o início da primavera, a atenção das equipes e o reforço na divisão de tarefas são redobrados, sob coordenação da Defesa Civil de Curitiba.

“Nos últimos dias, as temperaturas já aumentaram. As previsões do tempo para essa primavera indicam que podemos ter tempestades, ventos fortes e a manifestação do fenômeno El Niño”, indica o coordenador da Defesa Civil Municipal, Nelson Ribeiro.

As equipes da Guarda Municipal, distribuídas pelas dez regionais da cidade, têm plantão 24 horas e são o apoio para casos de necessidade ligados à Defesa Civil, inclusive com barcos para auxiliar no deslocamento de pessoas de áreas inundadas.

“É importante a nossa organização para que, na hora de uma emergência, cada um saiba o que fazer e como acionar os demais órgãos envolvidos, como Corpo de Bombeiros e Fundação de Ação Social (FAS). O plano de contingência começa com o administrador regional”, explicou Ribeiro durante reunião com representantes das administrações e núcleos regionais realizada nesta quarta-feira (26/9), na Secretaria Municipal da Defesa Social.

O encontro serviu para ajustar procedimentos e tirar dúvidas dos envolvidos, bem como exemplificar situações anteriores que ocorreram e confirmar os locais de abrigo previamente definidos.

Nesta quinta-feira (27/9), às 11h, a Prefeitura fará uma transmissão ao vivo pelo Facebook (/PrefsCuritiba/) com representantes da Defesa Civil para passar orientações simples e tirar dúvidas da população em caso de alagamentos, inundações e raios intensos.