Prefeitura de Piraquara divulga as inscrições deferidas e a segunda chamada do Cursinho Nascente

Ascom/PMPiraquara

A Prefeitura de Piraquara divulgou a lista de inscrições deferidas e a segunda chamada do processo seletivo do Cursinho Pré Vestibular Nascente 2018. Os participantes foram classificados por meio do critério socioeconômico a partir de comprovação documental realizada nos dia 24 e 25 de julho. Os inscritos convocados na segunda chamada deverão levar os documentos nos dias 30 e 31 de julho na Secretaria Municipal de Educação.

O cursinho pré vestibular oferecido pela Prefeitura de Piraquara tem como objetivo auxiliar os jovens do município a alcançarem uma vaga na universidade. Com professores especializados e material gratuito, os estudantes são preparados para concorrerem às diversas vagas existentes nos mais conceituados vestibulares.

Nos últimos anos, por meio do Cursinho Nascente jovens de Piraquara conquistaram vagas em importantes instituições de ensino. No vestibular da UFPR, o mais concorrido do estado, mais uma vez tivemos aprovados com o auxilio do Cursinho Pré Vestibular Nascente. As aulas serão realizadas no auditório da Escola Municipal João Batista Salgueiro e estão previstas para começar na primeira quinzena de agosto.

Será ofertado transporte escolar aos estudantes que moram a mais de dois quilômetros do local das aulas.

Comprovação de renda

Os comprovantes de renda e cópias dos documentos oficiais com foto dos moradores da residência deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação. Serão aceitos cópia do holerite, em caso de autônomos a declaração de renda registrada em cartório.

Segunda chamada

Segunda chamada para comprovação de renda: 30 e 31 de julho (segunda e terça) das 08h30 às 11h30 e 13h30 às 16h30 na sede da Secretaria Municipal de Educação (Rua Armando Romani, 82 - Centro)

Obrigação do Candidato

1. Acompanhar as notícias, informações gerais e orientações veiculadas sobre o Cursinho na página da Prefeitura de Piraquara.

2. Preencher todos os campos solicitados e conferir todos os seus dados antes de confirmar sua inscrição.

3. Acompanhar o chamamento pela internet

4. Estar ciente dos documentos e prazos para estes serem entregues na secretaria Municipal de Educação de Piraquara.