Prefeitura de São Paulo sorteia 2.323 vagas para táxi

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo, sob gestão Bruno Covas (PSDB), por meio do DTP (Departamento de Transportes Públicos), vai sortear 2.323 vagas de pontos de táxi na capital. Essas vagas estão distribuídas em 904 pontos.

Os motoristas interessados devem fazer a inscrição entre os dias 20 de setembro e 5 de outubro, no site prefeitura.sp.gov.br/sorteioponto/. No dia 22 do mês que vem será feito o sorteio.

"Até dezembro de 2017, o DTP não realizava sorteios de vagas havia mais de quatro anos, por isso essa era uma demanda represada dos taxistas. No fim do ano passado, o departamento fez um primeiro sorteio de vagas e agora o segundo ocorre após nove meses. A expectativa é que todas as vagas sejam preenchidas", disse Marcos Landucci, diretor do DTP.

De acordo com o órgão, poderão concorrer "taxistas de todas as categorias, que estejam em situação regular e não sejam titulares de vagas em outros pontos".

Existem 11.850 vagas em São Paulo, segunda a prefeitura. Destas, 9.527 estão ocupadas. A zona sul conta com o maior número de vagas em aberto, com 576.

Segundo lista publicada no Diário Oficial, alguns pontos estão zerados, como o da rua Padre Estevão Pernet, no Tatuapé (zona leste), que tem as nove vagas abertas.